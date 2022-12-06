За нападение на короля Канады Карла Третьего задержан молодой человек

Хулиган бросил в Короля Канады Карла Третьего (по совместительству тот является и королём Великобритании) яйцо. Ему предьявлено серьёзное обвинение – нападение на монарха.

Молодой человек возраста примерно 20 лет был задержан во вторник, 6 декабря во время посещения королём Карлом Третьим города Латона (Luton), расположенного на юге Великобритании. Юного хулигана обвиняют в том, что он бросил в короля яйцо. Официально формулировка обвинения гласит, что тот “совершил нападение на монарха”.

За последний месяц это уже второй акт хулиганства по отношению к Карлу Тртетьему. Пару недель назад 23-летний хулиган бросил яйца в короля и королеву Камиллу во время посещения ими города Йорк, где королевская чета открывала памятник покойной королеве Елизавете Второй. Хулиган промахнулся, а монарх и его супруга были уведены охраной. Точно так же произошло и сейчас – юный активист борьбы за что-то там или против чего-там, умудрился не попасть в цель. Король же после краткого отдыха открыл храм сикхов, встретился с почётными гражданами горда и прокатился на электричке, линия которой только что связала центр города и ближайший аэропорт.