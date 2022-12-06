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Новости Авторы Меган Хорхенсен В короля Канады бросили яйцо. Но хулиган промахнулся
Roi Charles
Король общается с подданными. Фото из Интернета.

В короля Канады бросили яйцо. Но хулиган промахнулся

Megan Jorgensen Дек 6, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Происшествия Оставить комментарий 43 Просмотров

За нападение на короля Канады Карла Третьего задержан молодой человек

Хулиган бросил в Короля Канады Карла Третьего (по совместительству тот является и королём Великобритании) яйцо. Ему предьявлено серьёзное обвинение – нападение на монарха.

Молодой человек возраста примерно 20 лет был задержан во вторник, 6 декабря во время посещения королём Карлом Третьим города Латона (Luton), расположенного на юге Великобритании. Юного хулигана обвиняют в том, что он бросил в короля яйцо. Официально формулировка обвинения гласит, что тот “совершил нападение на монарха”.

За последний месяц это уже второй акт хулиганства по отношению к Карлу Тртетьему. Пару недель назад 23-летний хулиган бросил яйца в короля и королеву Камиллу во время посещения ими города Йорк, где королевская чета открывала памятник покойной королеве Елизавете Второй. Хулиган промахнулся, а монарх и его супруга были уведены охраной. Точно так же произошло и сейчас – юный активист борьбы за что-то там или против чего-там, умудрился не попасть в цель. Король же после краткого отдыха открыл храм сикхов, встретился с почётными гражданами горда и прокатился на электричке, линия которой только что связала центр города и ближайший аэропорт.

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