Отопление Арендованного жилья в провинции Квебек

Вопрос отопления съёмного жилья сейчас актуален как никогда: холодная зима и повышение тарифов на электричество и резкий скачёк цен на нефтепродукты. Особенно актуально для тех арендаторов, у которых отопление включено в стоимость аренды. Такая ситуация часто приводит к разногласиям и конфликтам между арендодателем и арендатором.

ЧТО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПЛАТУ ЗА ОТОПЛЕНИЕ?

Все вопросы по отоплению съёмного жилья отражены в договоре аренды. Во время подписания договора аренды арендодатель и арендатор определяют, кто должен оплачивать различные расходы, такие как тепло и электричество.

КОГДА АРЕНДОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ ДОМА?

В случаях, когда арендодатель контролирует температуру в жилище, он должен следить за тем, чтобы температура в жилище была адекватной в течение всего срока аренды. Ни в законе, ни в подзаконных актах нет положения, определяющего конкретное время, когда арендодатель должен начать отопление жилого помещения. Это закон здравого смысла, поскольку в сентябре может быть холодно, а в марте жарко. В этом смысле арендодатель не может ссылаться на пункт договора аренды, предусматривающий дату, когда предполагается включить отопление и дату для отключения обогрева жилого помещения.

ДО КАКОГО ГРАДУСА ДОЛЖНА ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА?

Закон не предусматривает минимального градуса температуры внутри жилого помещения. Однако Административный трибунал по логистике (TAL, ранее называвшийся Régie du logement) признает, что температура должна оставаться выше определенного порога (около 21 градуса по Цельсию) при нормальных климатических условиях. ДОЛЖЕН ЛИ АРЕНДАТОР ОТАПЛИВАТЬ СНЯТУЮ КВАРТИРУ В СВОЁ ОТСУТСТВИЕ?

Да. Если по каким-то причинам арендатор не проживает временно в снятой квартире, температура его жилья должна оставаться адекватной, чтобы не повредить жильё. Например, если арендатор контролирует отопление, он должен обеспечить достаточную температуру, чтобы трубы не замерзли. Если он этого не сделает, арендодатель может подать жалобу в Административный суд.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЁЛ СБОЙ В ОТОПЛЕНИИ?

В случае поломки и низкой температуры наружного воздуха арендатор должен незамедлительно уведомить об этом арендодателя. В дополнение к телефонному звонку письменное уведомление с подтверждением получения может помочь ему защитить свои права, поскольку у него будет доказательство того, что он действительно уведомил своего арендодателя о проблеме. Поэтому разумно подумать о том, чтобы сделать и то и другое: немедленно уведомить его о проблеме и подтвердить все в письменной форме. В случае отключения отопления арендодатель обязан действовать, чтобы позволить арендаторам разумно использовать свое жилье и предотвратить повреждение здания. Если он не может исправить ситуацию немедленно, он может временно исправить ее с помощью резервных альтернатив (например, с помощью генератора). Если собственник не действует немедленно, отказывается действовать или отсутствует, арендатор может провести необходимые работы или совершить покупки, которые требует ситуация. Если это срочная ситуация, он может потребовать возмещения своих расходов, насколько они разумны с учетом ситуации. Поэтому арендатор должен позаботиться о том, чтобы сохранить доказательства понесенных расходов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АРЕНДОДАТЕЛЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ В ЖИЛИЩЕ ДОПУСТИМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ?

Если арендодатель отвечает по договору за контроль температуры, арендатор может: • Выразить свое недовольство (устно или письменно); • Запросить разумное время на исправление ситуации. • Если ничего не будет сделано, отправить ему официальное уведомление.

Если ситуация не будет исправлена, жилец может подать заявление в Административный жилищный трибунал. Чтобы лучше узнать, какие ваши права по закону, обратитесь в адвокатское бюро Guzun et Associés.

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