Принц Гарри и Меган Маркл примут награду имени Роберта Кеннеди

Награду премии Роберта Кеннеди «Ripple of Hope Award» в области защиты прав человека примут герцог и герцогиня Сассекские в Нью-Йорке

Награду премии Роберта Кеннеди «Ripple of Hope Award» в области защиты прав человека примут герцог и герцогиня Сассекские в Нью-Йорке, 6 декабря пишет The Independent.

Сообщается, что Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк в преддверии церемонии вручения премии, где они и другие номинанты будут награждены за их «непоколебимую приверженность социальным изменениям».

Герцога и герцогиню Сассекских будут чествовать вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и покойной звездой НБА Биллом Расселом за их работу «по защите и продвижению равенства, справедливости и прав человека».

По словам Керри Кеннеди, королевская чета была выбрана на премию из-за их попыток бороться со «структурным расизмом» внутри британской монархии.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре выйдет документальный фильм о жизни супружеской пары в онлайн-кинотеатре на стриминговом сервисе Netflix. Сериал поделили на две части. Первые три серии, озаглавленные «Гарри и Меган. Том I», появятся на сервисе 8 декабря, а последние три — «Гарри и Меган. Том II», — 15 декабря.

Компания Netflix заявляет, что в сериале будут рассмотрены скрытые моменты ухаживаний пары, «проблемы, которые привели к тому, что они почувствовали себя вынужденными отказаться от своих ролей в королевской семье». Netflix обещает, что это будет больше чем освящение жизни семейной пары, их сериал «нарисует картину нашего мира и то, как мы относимся друг к другу».

Компания заявляет, что в сериале будут представлены «комментарии друзей и семьи, большинство из которых никогда раньше не говорили публично о том, чему они были свидетелями, и историков, которые обсуждают состояние Британского Содружества сегодня и отношения королевской семьи с прессой».