Среднемесячные цены на аренду выросли на 12% в октябре

Канадцы продолжают платить больше за аренду, при этом цены выросли почти на 12 процентов в октябре, согласно отчету Rentals.ca .

Канадцы продолжают платить больше за аренду, при этом цены выросли почти на 12 процентов в октябре, согласно отчету Rentals.ca .

В своем последнем отчете арендная компания из Торонто сообщила, что средняя арендная плата выросла на 11,8 процента в октябре по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении средняя стоимость аренды увеличилась на 2,2 процента по сравнению с сентябрем.

Среднемесячная арендная плата за все типы недвижимости достигла $1,976, что на $209 больше по сравнению с тем же месяцем год назад.

Цены на аренду самые высокие в Ванкувере (2576 долларов), Торонто (2478 долларов) и Бернаби, Британская Колумбия (2290 долларов).

В то время как Ванкувер является самым дорогим рынком аренды, цены упали на 3,5 процента за последние два месяца после достижения максимума в 3083 доллара в августе.

С другой стороны, самые дешевые города для аренды в Канаде расположены в прериях, на первом месте находится Гранд-Прери-Альта (968 долларов), за ней следует Ред-Дир-Альта. (1 017 долларов) и Саскатун (1 023 доллара).

На региональной основе ежемесячная арендная плата выросла больше всего в Атлантической Канаде.

Средняя арендная плата за специально построенные квартиры и кондоминиумы увеличилась на 32,2 процента в годовом исчислении, составив в среднем 2199 долларов в месяц.

Это был значительно больший прирост, чем в любой другой канадской провинции: Онтарио занял второе место с показателем 17,7 процента, за которым следует Британская Колумбия с показателем 15,1 процента.

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