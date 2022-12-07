Компанию Трампа признали виновной в мошенничестве с налогами

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал американскую компанию Trump Organization виновной по делу о финансовых махинациях

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал американскую компанию Trump Organization виновной по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщает агентство Reuters. Известно, что компания принадлежит экс-президенту страны Дональду Трампу.

Компания занимается управлением отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру. Теперь ей грозят штрафы, точная сумма которых будет определена судьей штата Нью-Йорк позднее.

Trump Organization сочли виновной по могочисленным обвинениям в налоговом мошенничестве и фальсификации документов, связанных со схемой обмана налоговых органов путем сокрытия доходов и бонусных выплат топ-менеджерам, которая длилась на протяжении 15 лет.

В компании вину не признают. По мнению Дональда Трампа, проводимые властями Нью-Йорка расследования являются охотой на ведьм, которую устроили его конкуренты из Демократической партии.

Ранее бывший советник Трампа на нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете The Guardian заявил, что объявивший о намерении принять участие в выборах президента США 2024 года экс-глава государства Дональд Трамп теряет поддержку, Республиканской партии необходимо «свежее лицо». Он сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии. Подходящим кандидатом для участия в выборах Болтон назвал губернатора Флориды Рона Десантиса, который выиграл переизбрание 8 ноября с большим отрывом от конкурентов.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск также сообщил, что готов поддержать на выборах президента США в 2024 году кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса. При этом сам Десантис официально еще не объявлял о своих президентских амбициях.