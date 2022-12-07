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Новости В Мире Telegram позволил заводить аккаунты без сим-карт

Telegram позволил заводить аккаунты без сим-карт

Виктория Христова Дек 7, 2022 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Telegram позволил заводить аккаунты без сим-карт отключены 26 Просмотров

Мессенджер Telegram объявил о начале регистрации пользователей без физических сим-карт.

Мессенджер Telegram объявил о начале регистрации пользователей без физических сим-карт. Вместо них можно использовать анонимный виртуальный номер, созданный на базе блокчейна. Они находятся в свободной продаже на платформе Fragment. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

Администрация Telegram назвала новые возможности мессенджера новой эрой конфиденциальности пользователей.

Виртуальные номера продаются в виде NFT и имеют код +888. Для того, чтобы стать владельцем такого номера, нужно авторизоваться на бирже Fragment через мессенджер и привязать свой кошелек с криптовалютой Ton.

После можно выбрать из представленных лотов понравившийся номер и принять участие в аукционе по его покупке. Если торги не устраивают, то Fragment предлагает купить любой случайный номер за девять Ton (около 16 долларов).

В настройках Telegram можно поменять свой обычный номер на виртуальный. Но это возможно сделать только в последних версиях мессенджера.

Биржу Fragment основатель Telegram Павел Дуров открыл в октябре. Изначально там продавали уникальные никнеймы мессенджера, а теперь открыли аукционы и свободную торговлю анонимными номерами.

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