Telegram позволил заводить аккаунты без сим-карт

Мессенджер Telegram объявил о начале регистрации пользователей без физических сим-карт.

Мессенджер Telegram объявил о начале регистрации пользователей без физических сим-карт. Вместо них можно использовать анонимный виртуальный номер, созданный на базе блокчейна. Они находятся в свободной продаже на платформе Fragment. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

Администрация Telegram назвала новые возможности мессенджера новой эрой конфиденциальности пользователей.

Виртуальные номера продаются в виде NFT и имеют код +888. Для того, чтобы стать владельцем такого номера, нужно авторизоваться на бирже Fragment через мессенджер и привязать свой кошелек с криптовалютой Ton.

После можно выбрать из представленных лотов понравившийся номер и принять участие в аукционе по его покупке. Если торги не устраивают, то Fragment предлагает купить любой случайный номер за девять Ton (около 16 долларов).

В настройках Telegram можно поменять свой обычный номер на виртуальный. Но это возможно сделать только в последних версиях мессенджера.

Биржу Fragment основатель Telegram Павел Дуров открыл в октябре. Изначально там продавали уникальные никнеймы мессенджера, а теперь открыли аукционы и свободную торговлю анонимными номерами.