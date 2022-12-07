Кто придумал искусственную елку

В наши дни, искусственная ёлка – привычный атрибут новогодних праздников. Но так было не всегда.

В наши дни, искусственная ёлка – привычный атрибут новогодних праздников. Но так было не всегда. Изначально в качестве новогоднего символа всегда была настоящая, живая ель. Её тщательно выбирали, стараясь найти самую высокую, с большим и мощным стволом. Наши предки наряжали её прямо в лесу, и только позже, это вечнозелёное дерево перекочевало под крыши жилых домов. Со временем людям пришла в голову мысль заменить живую ель на искусственную.

Первые искусственные елки появились в США, в начале 18 века в штате Пенсильвания. Предприимчивые люди, не имеющие возможности обзавестись настоящей ёлкой, стали самостоятельно изготавливать её из дерева. К сожалению, до наших дней не дошли подробности этого новогоднего искусства, однако известно, что местные мастера изготавливали что-то в виде конусной пирамиды, внешне напоминающую ель и окрашенную в зелёный цвет. Производство таких «ёлок» не было массовым, скорее это были редкие единичные случаи.

Большую популярность искусственная ель приобрела позднее. Произошло это в Германии ближе к концу 19 века. В то время, в Европе украшать свой дом свежесрубленной елью было необычайно модно, однако это имело и свои негативные последствия. Массовый спрос немцев на вечнозелёных красавиц привело к значительной вырубке лесов. Всё было настолько серьёзно, что вопрос сохранения хвойных деревьев обсуждался на уровне правительства. Поэтому изобретение и появление искусственной ёлки стало настоящим спасением в то время.

Поначалу искусственную ель изготавливали из достаточно тонких деревянных реек. Из них делали каркас в виде конуса, который внешне напоминал очертания этого дерева. К каркасу с помощью тонкой проволоки привязывались гусиные перья разных размеров, предварительно выкрашенные в зелёный цвет. Обычно таким же зелёным цветом покрывали и сам каркас. Однако нельзя было сказать, что такая ель выглядела привлекательно.

Со временем принцип изготовления был изменён: в качестве основания брали ровный деревянный шест, и к нему прикрепляли достаточно прочную проволоку, которая имитировала ветви. Обычно проволоку просто обматывали вокруг ствола. К ней привязывали всё те же окрашенные гусиные перья. Выглядела конструкция намного лучше — больше походила на настоящую ель. Изготавливали ёлки самых разных размеров — от небольших, до двухметровых. Иногда ветви украшали искусственными ягодами, которые выполняли функцию подсвечников. Чтобы пламя от свечей не соприкасалось с перьями, и не возник пожар, ветви искусственной ели размещали на некотором расстоянии друг от друга. Такие расстояния между ветвями также позволяли повесить на дерево больше украшений. Немецкие хозяйки быстро оценили преимущество искусственной ёлки: – Во-первых, такая ель в тёплых домашних условиях стоит гораздо дольше и не засыхает. – Во-вторых, искусственная ель не осыпается. – И самое главное, экономилось время — на следующий год уже не нужно было идти в лес на поиски очередного новогоднего дерева.

Хотя искусственная ель и обрела немалую популярность, но всё же, её использование в жилых домах не было поголовным. Огромную популярность искусственная ёлка стала приобретать в начале двадцатого века. К тому времени, всё большее число семей стали выбирать её для своего праздника, причём не только в Германии, но и других европейских странах. Искусственные ели стали производить на фабриках и их можно было приобрести в магазинах того времени. В двадцатые годы минувшего века искусственная ель впервые пересекла океан и произвела необычайный ажиотаж в Соединённых Штатах Америки. Правда, американцам больше пришёлся по душе вариант из деревянного каркаса в виде пирамиды, чем ёлка из перьев.

Тем не менее, именно в США искусственная елка пережила новый виток своего развития. В 1930 году появилась искусственная елка, которая очень напоминает современные. Американская компания «ADDIS», воодушевившись растущей популярностью рукотворной ёлки, создала свой, революционный по тем временам вид этого праздничного дерева. Вместо перьев на прочном каркасе использовалась достаточно жёсткая щетина. Производителем была применена та же технология, что и при изготовлении обычных ёршиков для туалета. Щетина гораздо лучше имитировала хвою, и дерево выглядело более естественно. Кроме того, ветви выдерживали более массивные игрушки и украшения и были менее пожароопасными.

Следующим этапом эволюции искусственной ели стал 1958 год. В это время в США, в городе Чикаго была представлена первая искусственная ель из алюминия. По тем временам это было смелым дизайнерским решением, поскольку её серебристый цвет выглядел неестественно перед традиционным зелёным. Однако алюминиевая ель понравилась потребителю, и многие годы, вплоть до 1970-х её активно разбирали с прилавков магазинов. Некоторые производители даже внесли своё новшество в изделие, поставив ель на круглый вращающийся помост, оснащённый яркой подсветкой. Особенно хорошо такие ёлки раскупались в 1965 году. Однако уже с 1966 года ажиотаж на алюминиевые ели начал спадать. Многие связывают это с тем, что на экраны вышел короткометражный анимационный фильм под названием «Рождество Чарли Брауна», в котором алюминиевая ель была выставлена в негативном свете. После этого производство таких ёлок резко упало.

С течением времени производители искусственных елей всё больше стали отдавать предпочтение такому материалу, как пластмасса. Первые ёлки из пластмассы выглядели довольно примитивно и сильно уступали по красоте настоящим. Однако невысокая цена и возможность многоразового использования взяли своё, и популярность пластиковых елей медленно, но уверенно возрастала. Умелые хозяйки скрывали неприглядность пластиковых веток изобилием игрушек, украшений, гирлянд, серпантина и прочей мишуры. Со временем производители всё же научились изготавливать ель из пластика, более или менее похожую на природный вариант.

Однако уже с 2000-х годов во многих странах мира стали массово производить синтетические ёлки. В качестве материала в современном производстве используются полимерные материалы, такие как поливинилхлорид, оптоволокно и другие. Усложнились и технологии изготовления. Итак, с момента появления первой искусственной елки прошел достаточный промежуток времени, благодаря чему, сейчас в магазинах огромный выбор искусственных ёлок, которые трудно отличить от настоящих. Иголки на них имеют природную длину, а их цвет и окрас ствола максимально приближён к натуральному. Некоторые производители при изготовлении ёлок используют даже синтетические ароматизаторы. Такая ель не только украшает интерьер, но и наполняет квартиру или дом ароматом лесной хвои. Остаётся только догадываться, какие ещё разновидности этого новогоднего дерева будут изобретены в будущем.