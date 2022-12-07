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Каньон Врата Ада на реке Римуски, Квебек.

Квебек выделяет 650 миллионов долларов на защиту земель провинции

Olga Fedak Дек 7, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология Оставить комментарий 44 Просмотров

Но некоторым заводам всё ещё разрешается портить воздух.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего в сопровождении министра окружающей среды Бенуа Шаретта объявил об инвестициях в размере 650 миллионов долларов к 2030 году для обеспечения защиты 30 процентов территории Квебека. Смелое заявление было сделано во время открытия Конференции Сторон (COP15) по биоразнообразию в Монреале.

По словам Лего, этот план является “самой важной инвестицией в защиту территории и биоразнообразия в истории Квебека”.

Премьер-министр объяснил, что План “Природа 2030” будет состоять из трех компонентов. Первый предоставит жителям Квебека бо́льший доступ к природе. Второй должен защитить уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Третий поддерживает лидерство коренных народов в сохранении биоразнообразия.

“Прежде всего я очень горжусь тем, что наше правительство увеличило охраняемую территорию Квебека с 10 до 17 процентов. Сейчас мы первые в Канаде по абсолютному размеру охраняемых территорий. И сегодня я полон решимости к 2030 году создать 30 процентов охраняемых территорий”, — сказал Лего, выступая перед делегатами из 196 стран. На открытии также присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Не забыл Лего и напомнить о чистой энергии провинции.

“Hydro-Quebec только что подписала крупный контракт на экспорт экологически чистой энергии в штат Нью-Йорк. Эта чистая энергия позволит штату Нью-Йорк избавиться от парниковых газов, эквивалентных одному миллиону автомобилей. Это доказательство того, что такие регионы, как Квебек, могут добиться результата на международном уровне и для всей планеты”, — сказал он.

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