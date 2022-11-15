Станция метро Place d’Armes не будет работать с 1 по 20 декабря

Вокруг Дворца Сьездов устанавливается периметр безопасности, закрывается станция Place d’Armes и изменены маршруты автобусов

Движение транспорта изменено в связи с мерами по обеспечению безопасности участников Конференциеи ООН по биоразнообразию.

Уличное движение в Монреале всегда было хаотично в летние деньки, когда дорожные службы старались отремонтировать дорожное покрытие с таяния снега и до наступления холодов. Но в этом году город может собою гордиться. Кроме заполнивших город оранжевых конусов, вызывающие постоянные пробки во всех районах города, и кроме частичного закрытия туннеля ЛаФонтен вплоть до 2025 года, закрывается и станция метро Place d’Armes.

Она будет закрыта с 1 декабря до 20 декября. Эта станция обслуживает Китайский квартал. Из неё прямой переход прямо в самый центр Монреаля — к площади Искусств, она — ближайшая к площади D’Armes — центральной площади Старого города, наконец, она выходит в вестибюль Дворца Съездов.

Станция Place d’Armes закрывается не из-за необходимости ремонта, а из-за того, что во Дворце Съездов будет проходить Конференция ООН по биоразнообразию (мы писали об этом несколько дней назад: Конференция ООН в Монреале).

Поезда будут проходить без остановки до станций метро Сhamp de Mars или же Square Victoria. Впрочем, расстояния там не велики, а в сторону Square Victoria даже на улицу не надо выходить — там относительно длинный подземный переход.

Из-за работы конференции будут также изменены маршруты автобусов 55, 129, 361, 363 и 365, но изменения коснутся лишь участков, проходящих около Дворца Сьездов.

Более того, городские власти уведомляют, что по ходу работы международной конференции, вполне возможно будут приняты решения и о других изменениях маршрутов и по перекрытию улиц в этом районе.

Предварительно принят следующий план (см. иллюстрацию). Зона выделенная синим, это зона повышенной безопасности, куда не будут допускаться посторонние. Как видим, она включает в себя магазины, кафе и галереи в переходах у Дворца Съездов. Красным отмечен район, в котором остановки автобусов с 1 до 20 декабря отменяются.

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