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План перекрытия района - пояснения в тексте статьи.

Станция метро Place d’Armes не будет работать с 1 по 20 декабря

Megan Jorgensen Ноя 15, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Политика, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Экономика Оставить комментарий 76 Просмотров

Вокруг Дворца Сьездов устанавливается периметр безопасности,  закрывается станция Place d’Armes и изменены маршруты автобусов

Движение транспорта изменено в связи с мерами по обеспечению безопасности участников Конференциеи ООН по биоразнообразию.

Уличное движение в Монреале всегда было хаотично в летние деньки, когда дорожные службы старались отремонтировать дорожное покрытие с таяния снега и до наступления холодов. Но в этом году город может собою гордиться. Кроме заполнивших город оранжевых конусов, вызывающие постоянные пробки во всех районах города, и кроме частичного закрытия туннеля ЛаФонтен вплоть до 2025 года, закрывается и станция метро Place d’Armes.

Она будет закрыта с 1 декабря до 20 декября. Эта станция обслуживает Китайский квартал. Из неё прямой переход прямо в самый центр Монреаля — к площади Искусств, она — ближайшая к площади D’Armes — центральной площади Старого города, наконец, она выходит в вестибюль Дворца Съездов.

Станция Place d’Armes закрывается не из-за необходимости ремонта, а из-за того, что во Дворце Съездов будет проходить Конференция ООН по биоразнообразию (мы писали об этом несколько дней назад: Конференция ООН в Монреале).

Поезда будут проходить без остановки до станций метро Сhamp de Mars или же Square Victoria. Впрочем, расстояния там не велики, а в сторону Square Victoria даже на улицу не надо выходить — там относительно длинный подземный переход.

Из-за работы конференции будут также изменены маршруты автобусов 55, 129, 361, 363 и 365, но изменения коснутся лишь участков, проходящих около Дворца Сьездов.

Более того, городские власти уведомляют, что по ходу работы международной конференции, вполне возможно будут приняты решения и о других изменениях маршрутов и по перекрытию улиц в этом районе.

Предварительно принят следующий план (см. иллюстрацию). Зона выделенная синим, это зона повышенной безопасности, куда не будут допускаться посторонние. Как видим, она включает в себя магазины, кафе и галереи в переходах у Дворца Съездов. Красным отмечен район, в котором остановки автобусов с 1 до 20 декабря отменяются.

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