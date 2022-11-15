Экологические хулиганы облили кленовым сиропом картину в музее Ванкувера

Акт вандализма совершили хулиганствующие «борцы» за экологию в музее канадского города Ванкувера, 14 ноября сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Акт вандализма совершили хулиганствующие «борцы» за экологию в музее канадского города Ванкувера, 14 ноября сообщает пресс-служба учреждения культуры. Две девушки зашли в музей и облили кленовым сиропом картину Эмили Карр «Пни и небо». Осквернение предмета искусства совершили активистки движения Stop Fracking Around.

Отмечается, что эко-хулиганки выбрали именно эту картину, так как на ней изображены пни деревьев. Это, по их мнению, символизирует губительное вмешательство человека в мир природы. Эко-вандалы считают, что своими действиями смогут привлечь внимание к проблеме строительства газопровода Coastal GasLink в канадской провинции Британская Колумбия. По мнению активистов из Stop Fracking Around прокладка нового газопровода уничтожает природу и ведет к разрушению человеческой цивилизации.

«На [картину] Эмили Карр выливают сироп, и люди потрясены. Однако когда правительство инвестирует в разрушение человеческой цивилизации, строя уничтожающий природу трубопровод Coastal GasLink, это никого не волнует», — сказано в сообщении на странице движения в Twitter.

Ранее экоактивисты в Египетском музее в Барселоне испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии. В последние недели в Европе участились акции протеста климатических активистов. Так 11 ноября экоактивисты природоохранного движения Stopp Oljeletinga! («Остановите разведку нефти!») попытались приклеиться к картине Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии.