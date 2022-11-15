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Экономика Недвижимость Взрыв пузыря на рынке жилья в Канаде
Фото: www.ArtFile.ru

Взрыв пузыря на рынке жилья в Канаде

Виктория Христова Ноя 15, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Взрыв пузыря на рынке жилья в Канаде отключены 8 Просмотров

Известный экономист с Бэй-стрит говорит, что если бы лопнул пузырь на рынке жилья, в Канаде было бы гораздо хуже, чем в США

Известный экономист с Бэй-стрит говорит, что если бы лопнул пузырь на рынке жилья, в Канаде было бы гораздо хуже, чем в США. “Все могут немного сомневаться в том, что рынок жилья в Канаде движется к резкому спаду”, – написал Дэвид Розенберг, президент, главный экономист и стратег Rosenberg Research, в записке для клиентов в пятницу.

“Пузырь к северу от границы гораздо более острый и заплатит более высокую цену за повышение процентных ставок, которое уже было осуществлено”. Известный экономист с Бэй-стрит говорит, что если бы лопнул пузырь на рынке жилья, в Канаде было бы гораздо хуже, чем в США.

“Все могут немного сомневаться в том, что рынок жилья в Канаде движется к резкому спаду”, – написал Дэвид Розенберг, президент, главный экономист и стратег Rosenberg Research, в записке для клиентов в пятницу. “Пузырь к северу от границы гораздо более острый и заплатит более высокую цену за повышение процентных ставок, которое уже было осуществлено”. Данные также показали, что канадцы привязали 46% своих активов к жилой недвижимости, а 55% их собственного капитала приходится на жилье.

Данные показали, что это вдвое больше, чем у их американских коллег.

 

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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