Взрыв пузыря на рынке жилья в Канаде

Известный экономист с Бэй-стрит говорит, что если бы лопнул пузырь на рынке жилья, в Канаде было бы гораздо хуже, чем в США

Известный экономист с Бэй-стрит говорит, что если бы лопнул пузырь на рынке жилья, в Канаде было бы гораздо хуже, чем в США. “Все могут немного сомневаться в том, что рынок жилья в Канаде движется к резкому спаду”, – написал Дэвид Розенберг, президент, главный экономист и стратег Rosenberg Research, в записке для клиентов в пятницу.

“Пузырь к северу от границы гораздо более острый и заплатит более высокую цену за повышение процентных ставок, которое уже было осуществлено”. Известный экономист с Бэй-стрит говорит, что если бы лопнул пузырь на рынке жилья, в Канаде было бы гораздо хуже, чем в США.

“Все могут немного сомневаться в том, что рынок жилья в Канаде движется к резкому спаду”, – написал Дэвид Розенберг, президент, главный экономист и стратег Rosenberg Research, в записке для клиентов в пятницу. “Пузырь к северу от границы гораздо более острый и заплатит более высокую цену за повышение процентных ставок, которое уже было осуществлено”. Данные также показали, что канадцы привязали 46% своих активов к жилой недвижимости, а 55% их собственного капитала приходится на жилье.

Данные показали, что это вдвое больше, чем у их американских коллег.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы