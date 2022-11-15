Причина или следствие покупки? Маск решил рекламировать Starlink в Twitter

Масштабную рекламу спутникового интернета Starlink в социальной сети Twitter решила запустить компания SpaceX, 14 ноября сообщает американский телеканал CNBC.

Масштабную рекламу спутникового интернета Starlink в социальной сети Twitter решила запустить компания SpaceX, 14 ноября сообщает американский телеканал CNBC.

SpaceX закупила один из самых дорогих рекламных тарифов в Twitter. Реклама с затратами на нее свыше $250 тыс. будет отображаться в соцсети поверх главной ленты круглосуточно.

Таким образом владелец обеих компаний Илон Маск планирует убить сразу двух зайцев — продвинуть услуги Starlink в Испании и Австралии, а также поддержать соцсеть, из которой уходят рекламные клиенты.

Ранее на фоне покупки Twitter Маском от рекламы в соцсети отказались многие клиенты. В частности, это компании General Motors, Audi, Volkswagen, General Mills, Pfizer и United Airlines, которые приостановили расходы на фоне резкого смягчения модерации сообщений.

Кроме того, ряд рекламных агентств рекомендовали клиентам воздержаться от услуг Twitter.