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Общество Животные SARS-CoV-2 обнаружен у белохвостого оленя в Канаде

SARS-CoV-2 обнаружен у белохвостого оленя в Канаде

Виктория Христова Ноя 15, 2022 Животные, Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи SARS-CoV-2 обнаружен у белохвостого оленя в Канаде отключены 21 Просмотров

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, учёные изучили проявление тяжёлого острого респираторного синдрома коронавируса (SARS-CoV-2) у белохвостых оленей

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, учёные изучили проявление тяжёлого острого респираторного синдрома коронавируса (SARS-CoV-2) у белохвостых оленей.

Исследователи определили степень заражения SARS-CoV-2 у белохвостых оленей и вероятность передачи вируса от оленя человеку. В течение ежегодного сезона отстрела с 1 ноября по 31 декабря 2021 года команда отобрала 300 взрослых белохвостых оленей на территории канадских лесов. Из заглоточных лимфатических узлов оленей было получено приблизительно 213 мазков из носа и образцов тканей. Они были проанализированы на наличие рибонуклеиновой кислоты (РНК) SARS-CoV-2. Среди всех взятых мазков пять дали положительный результат на основании результатов двух независимых анализов ПЦР, проведённых в разных учреждениях.

В целом результаты исследования выявили отчетливую линию передачи SARS-CoV-2 у белохвостых оленей и предоставили доказательства адаптивности хозяина и временной передачи от оленя к человеку. Белохвостый олень обладает многочисленными характеристиками, необходимыми для поддержания резервуара вируса, включая социальное поведение, крайне изменчивые популяции с многочисленными встречами человека и оленя, высокую плотность и лесные отношения с другими животными.

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