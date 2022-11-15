Подорожал в 4 раза: рестораторы убирают салат из меню

А ещё в канадских закусочных можно встретить суп с жуками.

Стоимость салата стремительно растет на фоне серьезного дефицита. Из-за этого некоторые рестораны временно прекращают предлагать листовую зелень в своих меню.

Оптовые дистрибьюторы говорят, что спрос превышает предложение салата айсберг и романо. Ожидается, что ценовое давление сохранится в течение месяца.

Главный операционный директор Restaurants Canada Келли Хиггинсон сказала, что крупный район выращивания салата в Калифорнии был поражен новым вирусом.

“В этой конкретной области посевы были уничтожены. Так что существует огромная нехватка”, — сказал Хиггинсон.

Так что канадские общепиты – от закусочных до ресторанов высокой кухни просто убирают салат из меню.

Сеть ресторанов быстрого питания Subway заявила, что салат временно недоступен в ряде ее ресторанов. Ожидается, что предложение улучшится в конце ноября.

На прошлой неделе канадское подразделение Swiss Chalet сообщило, что из-за дефицита в отрасли его “садовый” салат и салат Цезарь недоступны. Более того, продукты, которые обычно содержат салат, такие как гамбургеры, пока будут поставляться без салата.

Подобные события стали более частыми в последние несколько лет. Это побудило некоторых рестораторов предлагать блюда меньшего размера или использовать сезонные продукты, чтобы избежать последствий несоответствия поставок.

Однако если большое количество рестораторов переключится на другие овощи, такие как шпинат или капуста, цены на эти продукты также могут вырасти.