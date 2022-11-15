В Канаде официально началась эпидемия гриппа

Также чиновники призывают жителей носить маски в помещениях.

Последние данные национальной системы эпиднадзора Канады сообщают о 11,7% положительных результатов в Канаде за последнюю неделю. Эта цифра заметно выше, чем 6,3%, зарегистрированных двумя неделями ранее. Таким образом страна преодолела 5% положительных результатов за этот период.

Теперь Канада стала территорией с эпидемией гриппа.

По всей Канаде процент посещений больниц пациентами с гриппоподобными симптомами страл выше среднего сезонного показателя, наряду с теми, кто сообщал о кашле и лихорадке в качестве симптомов. Отчет также показал, что было 78 случаев госпитализации, связанных с гриппом.

Тем временем Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) сообщает о росте числа случаев заболевания в большей части страны.

Отделения неотложной помощи и больницы борются с огромным наплывом пациентов. Многим больным проходится проходить лечение в коридорах.

Доктор Роуз Захариас, президент Медицинской ассоциации Онтарио, добавила, что “это первый год с начала пандемии, когда мы приближаемся к нормальному сезону гриппа”.

Половина случаев заболевания гриппом (51%) приходится на детей в возрасте от 2 до 16 лет. На сегодняшний день, с 28 августа 2022 г. зарегистрировано 133 случая госпитализации детей в связи с гриппом. Из них 17 госпитализаций в отделение интенсивной терапии.

В некоторых случаях болезнь может иметь тяжелые последствия, приводящие к затрудненному дыханию, обезвоживанию и другим серьезным заболеваниям, таким как бронхиолит или пневмония.