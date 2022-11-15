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Новости Новости Канады Под Монреалем зарегистрировано очередное землетрясение

Под Монреалем зарегистрировано очередное землетрясение

Olga Fedak Ноя 14, 2022 Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 43 Просмотров

Напомним, в августе произошло землетрясение в заливе Святого Лаврентия.

По данным Агентства надзора за землетрясениями Earthquakes Canada, в понедельник вечером в районе к северу от Монреаля произошло небольшое землетрясение.

По данным правительственной организации , землетрясение силой 3,7 балла произошло в 21:23 примерно в 26 км к северу от острова. Оно заметно ощущалось” в районе Монреаля . Землетрясение произошло на глубине 10 километров, сообщений о разрушениях не поступало.

Стивен Хальчук, сейсмолог из Министерства природных ресурсов Канады, сообщает, что предварительная магнитуда составляла 3,7, но она может измениться после анализа информации с большего количества станций.

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