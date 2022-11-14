Биткойн падает стремительным домкратом. Чем дело завершится и кто окажется в казённом доме?

Недавние биткойн-миллионеры просят милостыню. Между тем, Сальвадор — страна в Центральной Америке — в панике. Там биткойн — официальная валюта (наряду с местным колоном).

Итак, то, о чём предупреждали о чём неоднократно говорили, почти свершилось — биткойн, самая популярная криптовалюта в мире, самая надёжная и самая дорогая (в пересчёте на обычные евро и доллары), за последние три-четыре дня потерял более 20% стоимости. Падение продолжается, когда остановится ли и остановится ли вообще, никто не знает. Рухнет ли «биток» окончательно или же воспрянет, жар-птица, выползя из пропасти, предсказать невозможно.

Но шок биткойнодержателей охватил. И не только шок. Многие жители разных стран вложили в крипторынок кровные сбережения — известны случаи продажи домов и дорогих автомобилей в надежде на рост биткойна, после чего проданную собственность можно будет выкупить, да ещё и детишкам на молочко останется. Так что нынешнее падение ставит если не точку, то большой знак вопроса над дальнейшей судьбой всех крипотвалют.

Обсуждать причины краха (или пока ещё не крах?) биткойна смысла нет. В данном случае катализатором стало банкротство и вскрытые полицией нарушения закона в одной из крупнейших компаний, занимавшихс торговолей и хранением криптомонет, но не случился бы этот удар, случился бы другой — просто нынешний случай показывает нестабильность пузыря (а только так теперь биткойноманию и называют). Должен был биткойн неминуемо рухнуть? Скажем, никого встряска не удивила. Многие надеялись, что успеют заработать (и многие заработали). Но большая часть вкладчиков осталась пока не у дел. И как жить дальше, пойти ли работать на завод слесарем или в ресторан официантом, вопрос насущный (но хоть что-то уметь же делать надо, кроме как торговать на биткойн-бирже).

Особенно интересен случай с Сальвадором. Президент страны, Наджиб Букеле (пусть вас не вводит в заблуждение арабское имя, он чистокровный латиноамериканец) год назад объявил биткойн национальной валютой, наряду с местной валютой колоном.

Биткойн обязаны принимать к оплате все, у кого были компьютеры или смартфоны. Отказываться от него равносильно отказу от приёма традиционной национальной валюты — то есть, считается серьёзным правонарушением (хотя это теория, на практике ни магазины, ни заправочные станции, ни рестораны принимать биткойны не торопились, ссылаясь на «плохую связь», «интернет завис», «компьютер мышь прогрызла» и т. д. – народ оказался ловчее президента и министров. Да, честно говоря, и власти смотрят на нарушения в этом отношении сквозь пальцы, трактуя каждое положение соответствующих указов в пользу отказников).

Правительство Сальвадора купило биткойнов на сумму 100 миллионов долларов, причём речь только о вложениях из бюджета самого правительства, а не о практически обязательных закупках крипты из бюджетов городов и районов, официальных учреждений и благотворительных обществ — всем настойчиво рекомендовалось биткойны приобретать, а что такое «рекомендация» от правительства, понятно.

С той поры прошёл год и пара месяцев. И все сальвадорские юридические и физические лица, у которых в загашниках оказались биткойны, вдруг поняли, что они потеряли до 70% вложенных средств. Хотя надежда умирает последней.

Причём речь не о богатых США или какой-нибудь Саудовской Аравии, а о небольшой и не самой богатой стране, где бюджеты любого среднего министерства составляют не более ста миллионов долларов США в год. Так что потеря для жителей весьма ощутима. И вряд ли сальвадорцев заставишь снова вкладываться в непонятные крипотденьги.