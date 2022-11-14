Перестрелка в Лавале, около колледжа Монморанси, и её последствия. Опять призывы, призывы и призывы

Обстановка после перестрелки у коллежда Монморанси. Банды резвятся, но власти не дремлют – проводится день психологической поддержки студентов! А бандитам станет стыдно и они успокоятся!

Наконец-то стала проясняться ситуация вокруг перестрелки вблизи колледжа Монморанси, который находится около станции метро Монморанси, конечной станции оранжевой линии, находящейся в Лавале.

События имели место в пятницу вечером (в тот же день, когда полицейские задержали двух подозреваемых в колледже города Сен-Жан-сюр-Ришелье). На пустыре около колледжа Монморанси вспыхнула перестрелка. Студенты колледжа тут же были изолированы, входы в здания перекрыты, охранники внимательно следили за происходящим, а прибывшая полиция тут же оцепила район.

Оказалось, в ходе перестрелки были ранены четыре человека. Трое из них доставлены в больницу с ранами средней тяжести, четвёртому — по всей видимости, случайному прохожему, оказана помощь на месте — он был задет разлетевшимися осколками стены, в которую попала пули.

Пока ситуация была непонятной, и пока не было известно, что именно происходит, студенты и преподаватели, числом свыше 500 человек, оставались в колледже, где были вынуждены провести пять часов, пока тревога не была отменена. Вооруженные полицейские обыскали помещения в поисках преступников, но, как оказалось, внутренние разборки между бандитами прошли вне стен колледжа.

На месте происшествия были задержаны двое подозреваемых — оба они ранены. Оказалось, они члены уличной банды Flamehead Boys. Это не первое задержание доморощенного хулиганья из этой банды. Несколько молодых людей уже были задержаны ещё летом, а полиция внимательно следит, по мере возможности, за действиями этой группы.

В субботу, 12 нояря, шеф полиции Лаваля Пьер Броше и мэр Стефан Бойер выступили на пресс-конференции. Они рассказали о том, как развивались события и объявили (совместно с администрацией колледжа), что в понедельник, 14 ноября, в этом учебном заведении пройдёт день психологической помощи студентам. В понедельник занятия отменены, они возобновятся во вторник.

К сожалению вооружённые разборки между бандами происходят всё чаще, пока власти распинаются в заявлениях о необходимости положить им конец, но одновременно совершая нападки на полицейских, которые просто боятся пальцем тронуть подозреваемого, ведь тут же будут обвинены в предвзятости, нарушении прав человека и прочих грехах. А не приведи Господь, нечаянно ошибутся (в работе всякое случается), так вообще поувольняют без выходного пособия. Так что пока кошка спит, мыши разгулялись.