Целлюлит – как с ним бороться и как преуспеть в этой борьбе. Оказывается, не так уж и сложно

Девяносто процентов людей от пятидесяти лет и старше (да и более молодых тоже) страдают от целлюлита. Как “децеллютизировать” наш организм!

Целлюлит — бич нашего времени. Может быть, не самая страшная проблема в жизни, но достаточно неприятная для многих женщин. Считается, что целлюлит возникает у 90% женщин по достижению пятидесятилетнего возраста (хотя возраст — понятие условное, проблема может возникнуть гораздо раньше, а у какой-то части женщин он вообще проявляется). Причины целлюлита до конца не проянены, но определено практически без сомнений, что сидячий образ жизни и недостаток физической активности способствует развитию целлюлита и накапливанию ненужного жира в определённых местах — в первую очередь в ягодицах и в бёдрах.

Что же рекомендуют врачи в качестве подспорья в борьбе с целлюлитом? Ничего необычного. Конкретные рекомендации следующие:

Начинайте утро с «растягивания» тела. Дело в том, что организм содержит 65% воды, если развивается целлюлит. А в здоровом теле процент воды — 50-60%. Если делать упражнения на «растягивания», то вода из тканей, подверженных целлюлиту, уходит.

Упражнения для талии: встаньте, ноги поставьте на ширину плеч, совершайте наклоны влево-вправо пару минут. Повторять каждое утро.

Ягодицы и бедра: сядьте на пол, старайтесь дотянуться кончиками пальцев рук до пальцев ног. Затем, не меняя положения, расставьте ноги как можно шире, вновь соедините их. И повторяйте это упражнение минуты две. Это упражнение поможет и укреплению мускулов.

Встаньте на четвереньки, поднимайте поочерёдно ноги, стараясь пяткой «достать до потолка». По меньшей мере повторите упражнение пятнадцать раз.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, затем аккуратно сгибайте ноги в коленях, опуская бёдра. Когда окажетесь в полусидячем положении, подпрыгните. И так раз 10-15.

Лёжа на полу, вытяньте ноги и немного поднимите их. Повторите упражнение раз десять — пятнидцать.

Не вставая с пола, поочерёдно прижимайте ноги к груди. Тоже раз 10-15.

По возможности, совершайте частые велосипедные прогулки или же совершайте «поездки» на стационарном велосипеде — движения ног про кручении педалей хорошо убирают жиры и укрепляют мускулы бёдер и ягодиц.

Занимайтесь плаванием. Регулярно, раза три в неделю, не меньше. Можно и больше, если получается. При плавании развиваются и укрепляются мускулы, а жир исчезает.

Старый добрый бег. Тоже отличное средство от целлюлита. Если не любите или не можете бегать, то просто ходите — чем быстрее, тем лучше. Часа два в день — замечательно. Но если столько времени и сил уделять не получается, то поставьте цель — быстрая ходьба не менее 40 минут в день, не менее трёх дней в неделю.

Упражение для ягодицы: Мостик. Лечь на спину, держа колени согнутыми. Напрячь ягодицы и бёдра, поднять их, встав на «мостик» (см. иллюстрацию) и зафиксировав положение 1-2 секунды. Снова лечь на спину и снова встать на мостик. Повторить упраженение 10-15 раз.

Если не получается совершать все эти упражнения каждый день, а часть из них каждое утро, старайтесь делать как можно больше из них. Не забывайте, что существуют другие комплексы упражнений. Поищите, и, наверно, вам удастся найти те, которые придутся вам по душе.

Целлюлиту — бой! Никакой пощады! Да здравствует полная децюллитизация!