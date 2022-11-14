Недвижимость: Новостройки-гиганты Монреаля

В отличие от рецессии, которая угрожает ошеломить строительные площадки, этой осенью краны пронзают небо в центре города. Впервые с начала 1990-х годов пять башен высотой почти 200 метров одновременно поднялись с земли.

В отличие от рецессии, которая угрожает ошеломить строительные площадки, этой осенью краны пронзают небо в центре города. Впервые с начала 1990-х годов пять башен высотой почти 200 метров одновременно поднялись с земли.

Плод работы архитекторов IBI и BLTA, гибридное здание, в котором разместятся жилые дома и офисы, пронзает небо Монреаля. Сегодня его строительство завершено, и начинается этап отделки. 58-этажная башня кондоминиумов расположена на 10-этажном подиуме офисов общей площадью 32 500 квадратных метров.

Спроектированная архитекторами MSDL (Menkes Shooner Dagenais LeTourneux), башня Национального банка является единственной полностью предназначенной для рабочих помещений среди новых гигантов Монреаля. С середины 2023 года в нем будут размещаться сотрудники головного офиса Первого банка Квебека.

58-этажные и 61-этажные башни-близнецы Maestria, построенные архитекторами Lemay и построенные Devimco Group, отличаются тем, что соединены между собой пешеходной дорожкой на 26-м этаже, что делает их самой высокой пешеходной дорожкой в жилом здании, когда-либо построенном в Квебеке. Комплекс объединяет 1743 единицы жилья и предлагает базовую площадь коммерческих помещений площадью 5000 квадратных метров на уровне улицы.

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Ольга Успенская

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