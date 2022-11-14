Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Недвижимость: Новостройки-гиганты Монреаля
Фото: https://www.lapresse.ca/

Недвижимость: Новостройки-гиганты Монреаля

Виктория Христова Ноя 14, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Недвижимость: Новостройки-гиганты Монреаля отключены 22 Просмотров

В отличие от рецессии, которая угрожает ошеломить строительные площадки, этой осенью краны пронзают небо в центре города. Впервые с начала 1990-х годов пять башен высотой почти 200 метров одновременно поднялись с земли.

В отличие от рецессии, которая угрожает ошеломить строительные площадки, этой осенью краны пронзают небо в центре города. Впервые с начала 1990-х годов пять башен высотой почти 200 метров одновременно поднялись с земли.

Плод работы архитекторов IBI и BLTA, гибридное здание, в котором разместятся жилые дома и офисы, пронзает небо Монреаля. Сегодня его строительство завершено, и начинается этап отделки. 58-этажная башня кондоминиумов расположена на 10-этажном подиуме офисов общей площадью 32 500 квадратных метров.

Спроектированная архитекторами MSDL (Menkes Shooner Dagenais LeTourneux), башня Национального банка является единственной полностью предназначенной для рабочих помещений среди новых гигантов Монреаля. С середины 2023 года в нем будут размещаться сотрудники головного офиса Первого банка Квебека.

58-этажные и 61-этажные башни-близнецы Maestria, построенные архитекторами Lemay и построенные Devimco Group, отличаются тем, что соединены между собой пешеходной дорожкой на 26-м этаже, что делает их самой высокой пешеходной дорожкой в жилом здании, когда-либо построенном в Квебеке. Комплекс объединяет 1743 единицы жилья и предлагает базовую площадь коммерческих помещений площадью 5000 квадратных метров на уровне улицы.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

 У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal