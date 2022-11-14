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Новости В Мире На Гаити возмутились поставками некачественных бронеавтомобилей из Канады

На Гаити возмутились поставками некачественных бронеавтомобилей из Канады

Виктория Христова Ноя 14, 2022 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи На Гаити возмутились поставками некачественных бронеавтомобилей из Канады отключены 30 Просмотров

Предполагалось, что доставленные Канадой бронеавтомобили будут неуязвимы для оружия, которым располагают бандиты, и что эта техника значительно усилит полицию.

Серьезные недостатки бронированных машин, проданных канадской компанией INKAS правительству Гаити, осудил председатель Сената Гаити Жозеф Ламберт, 12 ноября сообщает Prensa Latina.

На этой неделе в соцсетях Гаити стали вирусными изображения канадских бронеавтомобилей, которые ужасно дымили и с трудом продвигались во время полицейской операции по освобождению топливного терминала в Варре от вооруженных банд. Также были распространены видеоролики, в которых вооруженные люди в Каанане подожгли один из бронеавтомобилей на Национальной трассе 1.

Координатор гаитянской Национальной сети защиты прав человека Пьер Эсперанс сообщил ежедневной газете Le Nouvelliste, что у бронированных машин есть проблемы с тормозной системой. Кроме того, в некоторых местах эти машины плохо защищены от пуль. Эсперанс подтвердил, что помимо одной, подожженной машины, две другие машины сломались во время полицейской операции против вооруженных банд.

Предполагалось, что доставленные Канадой бронеавтомобили будут неуязвимы для оружия, которым располагают бандиты, и что эта техника значительно усилит полицию.

Ламберт потребовал у Канады объяснений за некачественные бронеавтомобили. Он также не упустил возможности осудить «подлое» отношение канадского правительства к нему лично, когда в Канаде введи санкции против Ламберта за предполагаемые связи с наркоторговцами.

 

 

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