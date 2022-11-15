Чемпионт мира по футболу в Катаре ещё не начался, но Катар уже расстроен и не знает, как жить дальше

Власти Катара считают (и, видимо, они не ошибаются), что ни разу в истории не было столько отрицательных эмоций вокруг чемпионата. Многие считают, что выбор Катара в качестве хозяина был ошибкой.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября в обстановке, мягко говоря, нервозной. Со всех сторон на организаторов его набросились все, кому не лень, от активистов борьбы за права мигрантов, до защитников прав лиц ориентации, ранее считавшейся нетрадиционной. От политиков до экологов. От спортсменов до журналистов, осуждающих отсутствие свободы слова.

Впервые чемпионат проходит в арабской стране, но вместо осуществления первоначальной задумки — создания моста между культурами, действие вылилось в постоянную склоку, а клубок раздоров всё более запутывается. Обвинений в адрес организаторов самого знаменитного чемпионата в мире и в адрес властей страны выдвигается всё больше.

Катар потратил сотню миллиардов долларов на строительство стадионов и создание инфраструктуры. Но в этом отношении упрёков нет — условия для игр и для отдыха футболистов прекрасны. Но Катар обвиняют в другом. Во-первых, массовая кампания обвинений направлена против политики государства в отношении рабочих-мигрантов. Они зарабатывают гораздо меньше катарцев, они живут в ужасающих условиях, у них нет никаких прав, кроме «права» работать с утра до вечера и быть высланными в любой момент, если что-то работадателю не понравится. Катар вообще отказывается обсуждать эту тему с кем бы то ни было, хотя многочисленные международные организации, включая отделы ООН и профсоюзы требуют прекратить практику нарушения прав трудящихся. Кстати, Катар обвиняют в нарушении техники безопасности во время проведения работ по организации чемпионата, из-за чего имели место неоднократные случаи гибели и увечий среди рабочих, но Катар отказывается даже предоставить статистику несчастных случаев. Разумеется, ситуация вызывает возмущение, которое всё усиливается.

В ответ Катар осуждает «злобную пропаганду Запада» и требует положить конец разнузданной травли.

Но обвинения в связи с политикой в трудовой сфере — лишь цветочки. Активисты из десятков стран обрушились на Катар, обвиняя власти в отсутствии свободы слова — цензура, по их словам, невероятная, за любое «неподабающее высказывание» журналиста могут упечь в тюрьму, рот раскрыть нельзя, если не согласовать высказывание с властями. А так как Катар в ответ опять же отвергает все обвинения, то журналисты всего мира в едином строю присоединились к критике.

Ещё хуже для Катара стала его политика по отношению к алкоголю и к сторонникам однополой любви. Страна запретила алкоголь полностью, нельзя даже пиво выпить. Болельщики всех стран, естественно, негодуют. А по отношению к геям и лезбиянкам политика в стране простая: – любое проявление однополой любви, начиная от держания за руки двух мужчин, не говоря уже об интиме, будет караться заключением. Такая резкая политика вызвала, разумеется, весьма отрицательную реакцию во всем мире, который, нравится нам или нет, но свои взгляды на проблему изменил.

Массированная атака на Катар в связи с этим только усиливается с каждым днём. До чемпионата остаётся несколько дней (первая игра состоится 20 ноября), но уже 8 из 32 команд-участниц объявили, что их игроки повяжут на руку повязку цветов радуги в знак поддержки геев и лезбиянок. Но это будет явным нарушением Закона. И как будут реагировать власти? А если закроют глаза на это, то нет сомнений в том, что во время чемпионата будут акции протеста — например, показные объятия и поцелуи на публике. И что делать с протестующими? О футболе все забудет?

Пока даже телекомпании, одна за другой, отказываются от трансляции матчей, хотя, наверно, всё же передачи будут доступны.

Но упомянутыми проблемами дело не ограничивается. Экологи наседают на Катар в связи с его нефтяной политикой. Женщины, активистки борьбы за права женщин, выступают с осуждением политики Катара в отношении женщин. Сборные разных стран угрожают отказаться выходить на игру со сборной Ирана (которая, кстати, выступила против подавления демонстраций в стране, но решила не уходить с чемпионата).

Организаторы официально заявили, что на 14 ноября продано почти три миллиона билетов на матчи, и что продажа успешно продолжается, но опасения растут.

В последний момент стало известно, что авикомпания Люфтганза, которая доставит в Катар сборную Германии, решила раскрасить самолёт в цвета радуги и начертать на нём лозунг – «DiversityWins » – известный стандартный лозунг в поддержку однополой любви. Это прямой вызов властям. Одновременно, Филипп Лам, капитан сборной Германии, победительницы чемпионата 2014 года, публично заявил, что проведение чемпионата в Катаре стало серьёзной ошибкой. Ситуация вокруг Катара лишь накаляется.