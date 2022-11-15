Славные квебекские органы разоблачили китайского шпиона в святая святых, в самом ГидроКвебеке!

И вот шпион был пойман! В Гидроквебек прокрался матёрый враг, но он был схвачен. Граждане, будьте бдительны!

14 ноября в Монреале был арестован канадский гражданин китайского происхождения Юшан Ванг (Yueshang Wang), который работает в Гидро-Квебеке и которого GRC (служба безпасности Канады — Gendarmerie royale canadienne) обвиняет в сборе и передаче Китаю сведений, представляющих государственную тайну. Арестованному 35 лет, он предстанет перед судом Лонгёя во вторник, 15 ноября, где ему будет предъявлено официальное обвинение. Согласно коммюнике GRC, обвинение включает в себя пункты «незаконный сбор сведений, имеющих отношение к промышленным секретам Канады, получение доступа мошенническим путём к сведениям, которые защищены статусом секретности, обмана общества» и т. д.

Согласно коммюнике, расследование дела началось в августе 2022 года после того, как GRC получило соответствующие данные. В ходе слежки за обвиняемым было установлено, что он собирает секретные сведения и передаёт их китайским организациям. Действовал обвиняемый в тайне от своего работодателя, хотя регулярно выступал, якобы, от имени руководства, получая доступ к разным данным. Согласно результатам расследования, шпион получал и передавал сведения с февраля 2018 года по октябрь 2022.

ГидроКвебек, со своей стороны, заявил, что обвиняемый получил докторскую степень Института Физики в 2016 году, после чего поступил на работу в эту организацию, где занимался исследованием новых материалов, сплавов, электродов, позволяющих улучшить работу разных батарей и других зарядных устройств. Эти исследования на самом деле очень важны и дороги, так что кража результатов и передача их третьей стороне выглядит логично (по словам представителя ГидроКвебека).

Одновременно парламентский комитет Федерального парламента Канады начал расследование по вопросу о вмешательстве Китая в федеральные выборы, во время которых китайское правительство пыталось, согласно обвинениям, «протолкнуть» лиц, которые занимались бы в Парламенте лоббированием интересов Китая.