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Объявление: 16 ноября будет проведена проверка системы оповещения

Megan Jorgensen Ноя 15, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 71 Просмотров

Объявление: 16 ноября, в 13.55  в Квебеке проводится проверка системы тревожного оповещения

Проверка системы оповещения граждан о тревожной ситуации. В 13.55 16 ноября будет передан сигнал тревоги по всем телефонам.

16 ноября, в среду, в 13.55 в Квебеке будут включены системы аварийного (тревожного) оповещения граждан. Будет передан сигнал всеообщей тревоги. Все владельцы мобильных телефонов должны будут получить предупреждение о грозящей опасности.

Одновременно сигнал тревоги будет передан всеми квебекскими радиостанциями и телеканалами.

Будет передан громкий острый и пронзительный сигнал, сопровождаемый на экранах смартфонов и телевизоров изображением жёлтого треугольника с восклицательным знаком перед ним.

Речь идёт только о проверке и настройке системы, об учениях сил гражданской обороны, так что беспокоиться не о чём. Заметим только, что пока не о чем, но кто знает, что дальше будет. События в мире не позволяют успокоиться.

Руководителям отделов предприятий, учителям, служащим рекомендуется предупредить о сигнале своих подчинённых, школьников, коллег.

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