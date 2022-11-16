Теперь нас 8 миллиардов: население земли достигло новой отметки

Стоит отметить что Китай постепенно отказывается от программы сокращения населения.

Пресс-служба ООН сообщает, что 15 ноября население земли перевалило за 8 миллиардов человек.

Основными причинами роста населения называют в развитие медицины, достижения в области санитарии, расширение доступа к питьевой воде и широкий охватат вакцинации.

Удивительно, но за последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз.

На рубеже 1900-х на планете насчитывалось около полтора миллиардов человек. Но к началу 21 века нас стало уже 6 миллиардов. В 2011 году население планеты достигло 7 миллиардов. За последние 11 лет на земле появился ещё один миллиард человек.

По оценкам ООН, население Земли перешагнет рубеж в 9 миллиардов к 2037 году. К 2058 году нас уже будет 10 миллиардов. Далее, к 2080-х годах численность населения может достичь пика в 10 миллиардов 400 миллионов человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Как и раньше, основная для людей проживает в Китае и Индии. На эти две страны приходится почти 3 миллиарда человек – около 36% мирового населения.

Также в первую десятку самых населенных стран входят США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш, Россия и Мескика.