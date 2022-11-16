В аэропорту Монреаля столкнулись два самолёта

А в сентябре два самолёта столкнулись в небе над США.

Два самолёта зацепились друг за друга во вторник на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Монреаля.

По словам представителя аэропорта Монреаля имени Трюдо Эрика Фореста, два самолета “вступили в контакт, отталкиваясь от земли”.

Одним из пострадавших самолётов оказался борт 1350 American Airlines. Он должен был лететь в Шарлотт, Северная Каролина.

American Airlines сообщила, что самолет “был припаркован у выхода на посадку перед вылетом, когда законцовка крыла другого самолета коснулась правого крыла самолета American”.

Пассажиры были успешно эвакуированы с пострадавшего самолёта. Компания ищет для них отель.

Более детальная информация по второму самолёту пока не обнародована. Однако по имеющимся нынче данным, сообщений о жертвах не поступало.