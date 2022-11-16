Мед и его свойства. Какой мед полезен и как проверить качество?

Мед – невероятно ценный продукт, который еще многие тысячи лет назад применяли люди в качестве не только лекарства, но и омолаживающего средства. Мед может как принести вам пользу, так и стать в буквальном смысле «ядом»

Мед – невероятно ценный продукт, который еще многие тысячи лет назад применяли люди в качестве не только лекарства, но и омолаживающего средства. Мед может как принести вам пользу, так и стать в буквальном смысле «ядом», если его неправильно употреблять. На свойства меда влияют множество факторов, как очевидных, так и таких, о которых вы вовсе не задумывались.

Если вам кажется, что свежий мед и мед, который вы вынули из шкафчика и который был куплен в прошлом году, обладает одинаковыми свойствами, то вы ошибаетесь! Это два разных продукта с разным действием на организм.

Свежий мед обладает сладким и вяжущим вкусами и сладким послевкусием. А еще у него питающие и укрепляющие свойства. Считается, что свежий мед также лучше стимулирует перистальтику кишечника, в то время как мед старше года обладает мягким крепящим действием. А вот в балансировании элементов земли и воды, свежий мед не так эффективен.

Стакан теплой водички со столовой ложкой меда является, наверное, древнейшим средством для похудения. Цветы, нектар и пыльца которых собраны пчелами, привносят не только особенный запах и вкус в этот продукт. Свойства и действие меда на тело также будет различаться у разных типов меда. Сегодня очень часто мед не только термически обрабатывается, но к нему примешивают всякую «химию» для того, чтобы выручить больше от его сбыта. В мед еще издревле торговцы добавляли сахар. Это, конечно, уже вовсе не чистый мед и свойства его вовсе не те, о которых мы говорили выше.

Положите в чашку с водой немного меда. Он не должен быстро растворяться. Если вы будете очень слегка его помешивать, то увидите, что мед с подмешанным к нему сахаром быстро растворится. Лучше всего, чтобы мед оседал бы на дне чашки. Мед на 75-80% состоит из углеводов, большая часть которых приходится на глюкозу, фруктозу и сахарозу. Гликемический индекс может достигать 95, тогда как наиболее здоровым показателем считается уровень ниже 55. Употребление меда вызывает резкое повышение, а затем такое же резкое понижение уровня сахара в крови. По этой причине продукт противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом.

Вопреки сложившемуся мнению мед — далеко не диетический продукт. В 100 г, а это всего лишь 10-12 чайных ложек, содержится около 300 ккал. Из-за высокого содержания быстрых углеводов мед провоцирует постоянное чувство голода, а это значит, что риск переедания увеличивается. Чрезмерное употребление меда может спровоцировать набор веса. Мед преимущественно состоит из фруктозы, избыток которой может привести к ожирению печени.