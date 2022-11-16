Экстренная спутниковая связь на iPhone 14 заработала в США и Канаде

Компания Apple объявила, что функция связи с экстренными службами через спутник для моделей iPhone 14 заработала в США и Канаде с 15 ноября.

Компания Apple объявила, что функция связи с экстренными службами через спутник для моделей iPhone 14 заработала в США и Канаде с 15 ноября. Теперь владельцы этих смартфонов могут отправить сигнал SOS, даже если они находятся вне зоны покрытия сотовой связи или Wi-Fi. Расшифровку такого сообщения также можно отправить заданным для такого случая контактам (до 10 контактов в iMessage). Кроме того, поделиться с друзьями или родственниками данными о своем местоположении, если там нет обычных сетей связи, путешественник может, даже он не попал в чрезвычайную ситуацию. Это можно сделать через приложение «Найти меня» (Find Me).

Чтобы воспользоваться функцией экстренной спутниковой связи, нужно заполнить небольшую анкету, указав там важнейшие для служб спасения данные: что именно произошло, сколько людей нуждается в помощи, травмирован ли кто-то и т. д. Этот опросник вместе с информацией о местоположении пользователя (включая высоту над уровнем моря), уровне заряда батареи iPhone и медицинским профилем Medical ID (если он включен) будет отправлен в службу экстренной помощи. При необходимости, пользователь может отправлять дополнительные сообщения, которые помогут диспетчерам лучше разобраться в ситуации для оказания необходимой помощи.

Необходимо учитывать, что спутники движутся быстро, имеют низкую пропускную способность и расположены далеко от Земли, поэтому даже для передачи коротких сообщений может потребоваться несколько минут, отмечает Apple. Но благодаря разработанному компанией алгоритму сжатия текста, который позволяет уменьшить средний размер сообщений на 300%, при ясной погоде сигнал SOS через спутник можно отправить всего за 15 секунд. Для того, чтобы экстренное сообщение гарантировано дошло, нужно вручную навести смартфон на ближайший спутник – в этом помогут инструкции на экране. Владельцы iPhone 14 могут протестировать «спутниковый SOS», используя демонстрационную версию: подключиться к реальному спутнику в зоне действия, но в действительности не вызывая службы экстренной помощи.

Новая функция доступна на моделях iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, требуется версия iOS 16.1. Те, кто приобрёл смартфон до момента запуска спутникового сервиса, получат два года бесплатного обслуживания. Apple ничего не сообщила о том, какой будет стоимость услуги после этого. Напомним, провайдером спутниковой связи для этой службы стала компания Globalstar. Кроме жителей США и Канады, в ближайшее время доступ к «спутниковому SOS» получат владельцы iPhone 14 во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании – там сервис будет запущен в декабре.