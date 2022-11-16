В октябре рост продаж домов в Канаде отмечен впервые с февраля

Средняя цена домов в Канаде в октябре опустилась на 0,8% относительно октября 2021 года, продемонстрировав снижение впервые с ноября 2019 года и составив 756 тыс. канадских долларов.
Банк Канады проводит одну из самых агрессивных стратегий по ужесточению денежно-кредитной политики среди центробанков крупнейших развитых экономик мира, отмечает MarketWatch. С начала года размер ключевой процентной ставки в стране был повышен на 3,5 процентного пункта, до 3,75%, и на прошлой неделе глава ЦБ Тифф Маклем намекнул о высокой вероятности дальнейших подъемов ставки.
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