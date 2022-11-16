В октябре рост продаж домов в Канаде отмечен впервые с февраля

Продажи объектов жилой недвижимости в Канаде в октябре 2022 года выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем, это первый рост в помесячном выражении с февраля

Продажи объектов жилой недвижимости в Канаде в октябре 2022 года выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем, это первый рост в помесячном выражении с февраля, когда ЦБ страны приступил к повышению процентных ставок, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (Canadian Real Estate Association).Данные позволяют предположить, что спад на канадском рынке жилой недвижимости подходит к концу, отметил экономист ассоциации Шон Кэткарт. В годовом выражении продажи рухнули на 36%.

Средняя цена домов в Канаде в октябре опустилась на 0,8% относительно октября 2021 года, продемонстрировав снижение впервые с ноября 2019 года и составив 756 тыс. канадских долларов.

Банк Канады проводит одну из самых агрессивных стратегий по ужесточению денежно-кредитной политики среди центробанков крупнейших развитых экономик мира, отмечает MarketWatch. С начала года размер ключевой процентной ставки в стране был повышен на 3,5 процентного пункта, до 3,75%, и на прошлой неделе глава ЦБ Тифф Маклем намекнул о высокой вероятности дальнейших подъемов ставки.