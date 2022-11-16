В центре Стамбула раздалось несколько взрывов

В стамбульском районе Фатих раздалось несколько взрывов, 16 ноября сообщило издание Haber Turk

В стамбульском районе Фатих раздалось несколько взрывов, 16 ноября сообщило издание Haber Turk. Сообщается, что загорелся припаркованный автомобиль, после чего пламя перекинулось на соседние машины. Причины пожара пока что неизвестны.

Во время пожара раздалось несколько взрывов. Подчеркивается, что их источником также являются загоревшиеся автомобили. Вероятно, взорвалось топливо.

Пожар произошел на улице Коджамустафапаша. Один из водителей заметил, что из-под капота его автомобиля начал валить дым. Попытки потушить машину успехом не увенчались, пламя перекинулось на четыре припаркованных рядом автомобиля. Все они полностью сгорели.

Сообщается, что пламя также повредило ближайшее здание и банкомат. Во время пожара раздалось несколько взрывов. В настоящее время пожар ликвидирован, поврежденные машины эвакуированы с места происшествия. О жертвах не сообщается.

Напомним, 13 ноября в Стамбуле на одной из центральных улиц произошел теракт. В результате взрыва пострадал 81 человек, шесть человек погибли. По версии следствия, атаку совершила женщина, прошедшая подготовку в лагерях «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией.