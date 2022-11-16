Как часто надо принимать душ, если следовать рекомендациям врачей-гигиенистов

Врачи настоятельно рекомендуют принимать душ раз в день, причём теплый, а не холодный и не горячий, и не более пяти минут.

Как ни странно может показаться, вопрос о том, как часто желательно принимать душ, не так уж прост. Многие считают, что раз в день и этого раза достаточно, кто-то уверен, что надо принимать душ и утром, и вечером, третьи склоняются к “одному разу в пару дней” а некоторые уверены, что одного раза в неделю хватает (таких сегодня мало, слава Всевышнему). Но врачи-гигиенисты имеют собственное мнение, с которым делятся со всеми желающими:

Лучше всего принимать душ раз в день, причём утром или вечером, с точки зрения здоровья значения не имеет. Если принимать душ слишком часто, скажем 2-4 раза в день, причём поступать так каждый день (когда это необходимо после интенсивных тренировок, например, или после тяжёлой работы и потения), могут возникнуть осложнения с кожей. Официально гигиентисты не настаивают на принятии душа раз в день, но сходятся на том, что это наилучший вариант. Если же принимать душ чаще, то это может привести к изменению PH (водородного показателя) — важной меры определения кислотности жидкости (в данном случае, в организме). Процесс приводит к сухости кожи, и, как следствие, кожа резче реагирует на раздражения, и, к тому же, усиливаются аллергические реакции.

Но и решение принимать душ каждый день должно дополняться важными моментами: не рекомендуется использовать мыло с наличием так называемых агрессивных элементов (парфюмерных добавок), желательно с минимумом консервантов (все они влияют на состояние кожи). И желательно принимать ежедневный душ в течение не более пяти минут, причём вода должна быть тёплой, а не очень горячей и не слишком холодной.

Если же всё же приходится принимать душ чаще, то кроме правила «не более пяти минут под душем», должно соблюдаться правило «самых пахучих мест», то есть, второй (а то и третий душ) в день должен проходить не только быстро, но необходимо уделить внимание лишь тем частям тела, которые отличаются сильным запахом (подмышки, зоны половых органов, промежность, ноги). В случае необходимости двух или более сеансов под душем в день, намыливать рекомендуется лишь эти части тела, а не всё тело.

Что касается гелей для душа, которые часто араматизированы, гигиентисты настойчиво рекомендуют ограничить их применение — использовать не слишком обильно и уж не более раза в день.