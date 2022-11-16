Платёжная система PayPal – история успеха и нынешняя ситуация

Всё больше тревожных сигналов о положении в PayPal, которому всё сложнее отбиваться от конкурентов.

Не всё гладко в PayPal – самой популярной системы платежей, работающей в десятках стран мира. Начиная с июля прошлого года общая стоимость активов компании сократилась в три раза, если не больше. С одной стороны, нельзя сказать, что компания находится на краю пропасти — в настоящее время общая стоимость её оценивается в 90 миллиардов долларов, но резкий взлёт компании пришёлся на разгар пандемии и на взлёт криптовалют, после чего акции, начиная с весны этого года, пошли вниз. И сегодня будущее PayPal (штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, США) не выглядит радужным.

Если в феврале 2021 Дэн Шулман, гендиректор фирмы, занимающий этот пост с 2015 года, рассказал о планах довести к концу 2022 количество клиентов до 750 миллионов с 377 миллионов, которые пользовались ПэйПэлом в начале 2021 года, то сегодня клиентами его являются 432 миллиона человек. Но хотя цифра выглядит всё же внушительной, хотя планы явно не выполнены, качество клиентуры резко упало — фирма не публикует точные цифры, но признаёт, что больше половины клиентов сегодня являются, скорее, мёртвыми душами — их аккаунты либо бездействуют, либо они переводят маленькие суммы и делают это крайне редко.

Компания жалуется на целый ряд факторов, отрицательно влияющих на её экономическое положение — от всеобщей мировой инфляции, до войны в Украине. Напряжённость в мировой экономике приводит к уменьшению количества покупок с оплатой через PayPal, и, разумеется, к падению объёмов вкладов со стороны крупных инвесторов.

Тревожных сигналов в отношении PayPal достаточно. Начиная с резкого падения доходов и отменой политики возмещения ущерба в случае возврата посылок, оплаченных системой, и завершая отменой планов на покупку Pinterest, о которых PayPal с помпой объявил в конце 2021 года. Одновременно, несколько региональных платёжных систем встрепенулись и стали активно продвигаться на рынке, потихоньку отодвигая самую мощную компанию.

Стоит ли опасаться тем, кто предпочитает держать средства на своем счету в PayPal? Сложно сказать, с одной стороны, мы наблюдаем всё больше критических статей в серьёзных источниках, с другой стороны, сами эти сведения приводят к тому, что клиенты принимают решение о выводе средств, на всякий пожарный случай, и кто знает, чем всё это ПэйПэлу грозит.