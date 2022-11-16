Тюлени рождаются с чувством ритма, они прирождённые певцы. Познакомьтесь с солистами и прослушайте их выступления

Тюлени умеют петь, они рождаются с музыкальным слухом. На видео можно насладиться их концертом.

Учёные Университета St-Andrews в ходе исследований поведения северных животных с удивлением выяснили, что тюлени обладают изумительным чувством ритма с самого рождения. Они с удовольствием повторяют мелодии, которые напевают им люди или которые им проигрывают на музыкальных инструментах. Убедиться в музыкальных способностях тюленей можно на видео, которое мы вставили после текста, правда, животные стеснительны, и после соло предпочитают сразу же скрыться в воде, не дожидаясь аплодисментов и вызова на бис.

По словам учёных, с самого рождения тюленята прекрасно схватывают не только ритм, но и воспроизводят длину песни, стараются повторить тембр и музыкальные переходы. Более того, они прекрасно определяют высокие и низкие ноты, могут издавать длинные рулады и даже петь оперные арии (по меньшей мере отрывки из них).

Тюленят никто не учил сольфеджио, профессора с ними не занимались, они даже не просят награду за усилия, как обычно происходит с другими животными, которых дрессируют, скажем, для выступления в цирке.

В том, откуда и почему у тюленей, этих морских млекопитающих, прирождённый талант к пению, так и не удалось разобраться.

Результаты исследований позволяют учёным продвинуться в изучении эволюционного процесса на нашей планете и в изучении явления «музыкальности» – прирожденных свойств многих людей прекрасно петь и обладать музыкальным талантом.

Изучение особенностей тюленей продолжается, учёные стремятся установить, могут ли наши певцы подражать голосам других животных, и если да, то служит ли имитация достижению практических целей на охоте.

Пока не совсем ясно, умеют ли тюлени аккомпанировать себе на гитаре или на пианино, об этом представители учёных пока молчат, но, возможно, власти, как обычно, скрывают истину, потому что тюлени затмят Битлз, а человеку станет стыдно, раз его обошли животные.

На этом коротком видео можно насладиться пением тюленей, да и убедиться в их стеснительности: