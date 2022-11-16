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Новости В Мире В Канаде готовятся запустить крупнейшую шахту по добыче лития
Фото: https://lindeal.com/

В Канаде готовятся запустить крупнейшую шахту по добыче лития

Виктория Христова Ноя 16, 2022 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде готовятся запустить крупнейшую шахту по добыче лития отключены 54 Просмотров

Разработку лития, потребляющую исключительно электроэнергию, планирует запустить в Канаде компания Snow Lake Lithium, 16 ноября сообщается на официальном сайте компании.

Разработку лития, потребляющую исключительно электроэнергию, планирует запустить в Канаде компания Snow Lake Lithium, 16 ноября сообщается на официальном сайте компании.

Участок, принадлежащий компании, площадью 55 000 акров расположен примерно в 650 километрах к северу от Виннипега в одноименной провинции Канады. Рядом будет построен завод по производству аккумуляторов компании LG. Кроме того, там находится железнодорожная ветка, которая позволит отправлять продукцию в США и во все крупные производственные центры Канады.

На данный момент исследовано около 1% территории. Компания рассчитывает поставлять около 160 000 тонн материала, содержащего 6% лития в год. Обещается, что добыча и производство будут носить сверхчистый характер и не повлекут за собой загрязнение грунтовых вод или источников питьевой воды.

Разработка начнется в 2025 или 2026 году.

 

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