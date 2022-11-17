Стабильность Канады привлекает к своей недвижимости сверхбогатых людей со всего мира

В то время как на большей части рынка жилья наблюдалось падение цен и спад продаж, есть одна ниша рынка, которая находится в фаворе.

В то время как на большей части рынка жилья наблюдалось падение цен и спад продаж, есть одна ниша рынка, которая находится в фаворе. Это супер-роскошное жилье для состоятельных людей, которых не волнует повышение процентных ставок или выплаты по ипотеке. Для этого сегмента — а это в основном международные покупатели — просто недостаточно запасов, чтобы удовлетворить спрос, поступающий от этой новой категории покупателей.

“Это люди, накопление которых превышает сотни миллионов долларов. Некоторые из них мультимиллиардеры”, – говорит Лайза Кауфман, риэлтор из Монреаля, которая работает в этом бизнесе уже 18 лет. Кауфман привезла Sotheby’s в Квебеке, чтобы ориентироваться на покупателей предметов роскоши, и за последние три года она наблюдала значительный рост покупательной способности этого сегмента.

В этом году она продала дом в Вестмаунте в Монреале, который был выставлен на продажу в частном порядке, почти за 25 миллионов долларов. “Я думаю, что это во многом связано с экономикой COVID. Это не просто люди, которые работают в Монреале или Канаде, но и люди, у которых есть бизнес по всему миру. Богатство выросло повсюду, и они определенно где-то там, и они определенно здесь, чтобы остаться. И финансовые колебания в мире, которые произошли за последние 6 или 12 месяцев, не влияют на них на базовом уровне, который для них означает возможность приобрести один, два или три дома по своему выбору ”.

Сейчас хорошее время для того, чтобы стать продавцом элитного жилья, говорит г-жа Кауфман. По ее словам, эта новая группа богатых покупателей не дрогнет перед необходимостью заплатить за дом на 5 миллионов долларов больше, если это то, чего они хотят. Большинство из них владеют несколькими домами в других странах. Для того, чтобы даже посмотреть на супер-элитный дом, она требует от покупателя предоставить подтверждение наличия средств в виде письма от частного банкира, подтверждающего богатство покупателя. Это помогает отсеять всех, кто пытается представить себя в ложном свете.

Любовь сверхбогатого покупателя к Канаде – это вопрос безопасности – личной, политической и экологической, — говорит Кауфман.