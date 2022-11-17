Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах президента США

Свое участие в президентских выборах подтвердил Дональд Трамп 15 ноября, он заявил об этом в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида

Свое участие в президентских выборах подтвердил Дональд Трамп 15 ноября, он заявил об этом в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Трамп заявил, что готов принять участие в предвыборной гонке в 2024 году. Он уточнил, что выдвигает свою кандидатуру «ради того, чтобы вновь сделать Америку великой». Сообщается, что Трамп будет выдвигать свою кандидатуру от Республиканской партии. Напомним, что Дональд Трамп занимал пост президента с 2017 года по 2021 год. Его сменил представитель Демократической партии Джо Байден.

«Всего через неделю после ожесточенных, изнурительных, дорогостоящих промежуточных выборов в Конгресс американцы теперь вовлечены в новую кампанию, которая будет еще более жестокой и сеющей раздор. Поблагодарите за это Дональда Трампа», — так комментирует 16 ноября CNN заявление бывшего президента, который объявил накануне вечером на своем курорте Мар-а-Лаго о заявке на то, чтобы вернуть в 2024 году свою старую работу. Если он вернется в Белый дом, то станет лишь вторым — после Гровера Кливленда в XIX веке — кто прослужит на этом посту два срока с промежутком между ними.

Трамп ожидал, что во вторник сможет объявить о сокрушительной «красной волне» республиканцев на промежуточных выборах. Но его партия не смогла победить в Сенате и в конечном итоге получит лишь небольшое большинство в палате представителей. А 45-й президент столкнется теперь с обвинениями в том, что навязал своей партии состав кандидатов, отрицающих итоги президентских выборов, и экстремистов, которые проиграли ключевые гонки в колеблющихся штатах.

Но он не из тех, кто признает ошибку. Таким образом, даже несмотря на то, что промежуточные выборы предполагают, что Трамп может стать помехой для своей партии среди избирателей, уставших от его хаоса и лжи о фальсификации результатов голосования, он запускает еще одну президентскую кампанию, считает телеканал.

Трамп обычно заставляет собственную партию подчиняться, запугивая ее. Но на этой неделе законодатели-республиканцы на Капитолийском холме не проявили особого энтузиазма по поводу его президентских амбиций.

Возможно, со стороны партии было бы стратегически разумно отойти от человека, который проиграл в 2020 году. Однако у него есть глубокая связь с базой активистов в Республиканской партии, которая играет важную роль в выборе кандидатов в президенты.

Обращение Трампа является интуитивным, эмоциональным обращением к сторонникам, которые видят в нем вместилище своих обид и защитника белого рабочего класса во времена перемен. Неважно, что он спровоцировал беспрецедентную попытку государственного переворота, чтобы остаться у власти, и дважды подвергался импичменту. Законодатели, которые сейчас постепенно отдаляются от него, помогали ему в прошлом и все еще могут вернуться в строй.

Посмотрим, хватит ли у кого-нибудь из других потенциальных кандидатов-республиканцев смелости сразиться с ним. Губернатору Флориды Рону Десантису, восходящей звезде Республиканской партии, всего 44 года, и он может подорвать свое политическое будущее, если замахнется на короля-республиканца и промахнется. Бывший вице-президент Майк Пенс, который отказался выполнить требование Трампа и заблокировать подтверждение победы Байдена в 2020 году, похоже, готов баллотироваться. Но мало кто на данном этапе думает, что он мог бы победить.

Трамп может быть ослаблен, но его ранний старт направлен на то, чтобы заблокировать потенциальных соперников. Он может даже рассматривать выдвижение своей кандидатуры в качестве щита, который позволит представить ведущиеся против него уголовные расследования как политическое преследование.

Но больше всего он жаждет быть в центре внимания, заключает CNN.