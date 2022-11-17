Си Цзиньпин отчитал Джастина Трюдо за утечку содержания частной беседы

Неодобрение премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с утечкой содержания их частной беседы западной прессе выразил председатель КНР Си Цзиньпин

Неодобрение премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с утечкой содержания их частной беседы западной прессе выразил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с присутствием видеокамеры 16 ноября на полях саммита G20 в Бали. Председатель КНР через переводчика сказал Трюдо: «Всё, о чем мы говорили, просочилось в газеты, это неподобающе. И разговор велся не так, как написали газеты . Если есть искренность, мы можем говорить с взаимным уважением, иначе — трудно сказать».

Трюдо оборвал переводчика и ответил: «В Канаде мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог. И мы продолжим его вести. Мы будем работать вместе конструктивно, но у нас будут разногласия». «Давайте сначала создадим для этого условия», — сказал Си Цзиньпин и оставил своего собеседника.

Напомним, 15 ноября между китайским лидером и главой канадского правительства произошел разговор, в ходе которого Трюдо затронул активно раскручиваемую в канадских СМИ тему о якобы имевшем место вмешательстве Китая в канадские выборы. Президент США Джо Байден хотел бы остаться подольше на острове Бали, а не лететь обратно в США, заявил министр туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, 16 ноября сообщает агентство ANTARA.

Пока Уно сопровождал президента США по пути в международный аэропорт Денпасар, у них состоялся короткий разговор, о содержании которого министр рассказал прессе. По словам Уно, у Байдена остались очень хорошие впечатления от поездки, президент поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали.

«Но что интересно, Байден добавил, что не хочет возвращаться домой, а хочет продлить свое пребывание здесь», — подчеркнул Уно, сказав, что Байден также признался министру, что «влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали», а также что «чувствует здесь себя как дома и не хочет возвращаться в США».