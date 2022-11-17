Ален Фурнье назван лауреатом премии Эрнеста-Кормье 2022 года

Защитник канадской архитектуры коренных народов канадский архитектор Ален Фурнье был объявлен правительством Квебека лауреатом премии Эрнеста-Кормье 2022 года. Об этом 15 ноября пишет онлайн-журнал Archinect.

Защитник канадской архитектуры коренных народов канадский архитектор Ален Фурнье был объявлен правительством Квебека лауреатом премии Эрнеста-Кормье 2022 года. Об этом 15 ноября пишет онлайн-журнал Archinect.

Основатель EVOQ Architecture был удостоен чести за его пропагандистскую работу и вклад в образование, а также за его приверженность экологической справедливости и улучшение качества жизни коренных народов и сообществ инуитов по всей Канаде.

В объявлении о присуждении премии также упоминается его «глубоко человеческий подход к архитектуре», применяемый вместо «фирменного стиля», чтобы служить «средством эмансипации», с помощью которого члены общин коренных народов могут лучше отстаивать свои социальные цели и культуру.

Благодаря своей работе с EVOQ Фурнье реализовал множество ценных проектов, которые улучшили здоровье, благосостояние и политический статус маргинализованных групп в стране. Проекты центра Ка-Минуэнимунанут и реабилитационного центра Исуарсивик столь же уникальны, как и его многочисленные проекты небольших региональных аэропортов и общественных центров.

Он присоединился к Дауст-Лестажу, Эрику Готье, Манон Асселен, Андре Перротту и Жан-Клоду Пойтрасу в списке предыдущих победителей программы награждения, которая началась в 2014 году.