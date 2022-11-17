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Общество Криминал Арестованы четверо угонщиков автомобилей
Police auto
Наша служба и опасна, и трудна. Полиция взялась за угонщиков?

Арестованы четверо угонщиков автомобилей

Megan Jorgensen Ноя 17, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 126 Просмотров

Пойманы четыре угонщика автомобилей, продававших угнанные машины в Африку

Безусловный успех полиции – арест четырех угонщиков. Может, наконец-то, взялись за эти банды?

Эпидемия похищений автомобилей не утихает. Во всём мире число угонов растёт, что, по мнению многих экспертов, свидетельствует о явном повышении уровня жизни населения в Африке, куда массово отправляются угнанные машины. Как таможенники пропускают этот груз, какие методы применяют дельцы, почему сотни и тысячи автомобилей успешно достигают берегов африканского континента, почему так легко машины переправить, тема другая, хотя важнейшая.

Но то, что пропадающие машины большей частью завершают свой путь по территории Канады в морских контейнерах, известно всем, кроме, кажется, полиции. Но вот и полиция всё поняла, судя по аресту четырёх бандитов 16 ноября.

Арест был произведен после обнаружения нескольких ворованных автомобилей в контейнере, готовом к отправке в тёплые страны. После обнаружения контейнера были найдены ещё около сотни автомашин (точное количество не называется, хотя сначала говорилось о пятидесяти автомашинах). Во время обыска у арестованных были найдены 300 тысяч долларов. Общая стоимость обнаруженных угнанных машин, наборов запчастей, заначек в виде банкнотов, составляет не менее двух с половиной миллионов долларов, по предварительной оценке, то есть, автомобили похищались далеко не самые дешёвые.

Двоим арестованным по 51 году, третьему 54, четвёртому – 41 год. Судя по возрасту, речь о матёрых волках с большим опытом работы на воровском рынке. Впрочем, количество конфискованных денег и техники говорит само за себя. Все четверо – жители Лаваля и Терребон.

Расследование продолжается. По словам полицейских, аресты стали результатом широкой кампании по расследованию этих преступлений, которая ведётся несколькими федеральными и провинциальными службами сил охраны правопорядка (Онтарио и Квебека). Полиция заверяет, что за сеть поставщиков угнанных машин в другие страны она взялась по-серьёзному. Будем надеяться, что так оно и есть.

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