У пенсионерки мошенники выманили деньги. Банк отказывается возместить потери – “а она сама отдала карточки”

Мошенники ограбили пенсионерку. Банк заверяет, что та сама виновата, компенсации не будет. Банк, в принципе, прав, если исходить из буквы Закона.

2 июня этого года, проживающая в городе Deux-Montagnes, в пригороде Монреаля, мадам Дениз Вайленкур-Тротье (Denise Vaillancourt-Trottier) ответила на телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Банка Монреаль (Banque de Montréal, BMO), который пояснил, что по счёту пенсионерку были проведены подозрительные операции в районе города Квебек, тогда как она сама проживает в монреальском районе. “Сотрудник службы безопасности” выразил мнение, что карта, по всей видимости, была клонирована, необходимо провести определённые операции по обеспечению безопасности вкладов женщины и т.д. и т.п. Обычные заверения, рассчитанные на ловлю доверчивых людей, как правило, пенсионеров.

Мерзавец пояснил пожилой женщине, что в целях расследования банку необходимо получить её банковские карточки, посему к ней заедет их сотрудник.

Когда “сотрудник” явился на дом к пенсионерке и попросил передать ему карточки, Дениз испугалась – человек был внушиетльного роста – не менее 180 сантиметров (по меньшей мере, так ей показалось, что неудивительно – мужчина держал одну руку за спиной, мало ли, что у него в руке было). Она беспрекословно отдала карточки, после чего в течение дня с её счётов были сняты около 4 тысяч долларов.

Когда пенсионерка поняла, что именно случилось, она обратилась в полицию и в банк. Что делает полиция, ведёт ли поиски мерзавцев, не сообщается. Но с того дня (напомним, дело имело место в начале июня), никакого возмещения за причинённый материальный ущерб женщина не получила. Банк поясняет, что женщине не угрожали, карточки у неё не воровали, к её личным счетам пароли не подобрали – она сама, добровольно отдала карточки, после чего мошенники сняли деньги (скорее всего способами бесконтактных операций).

Прав ли банк, сказать сложно. Ведь на самом деле женщина отдала документы “добровольно”, банк не имеет к этому никакого отношения, теперь дело полиции расследовать преступление, конфисковать награбленное и вернуть сумму пострадавшей.

Но мошенники не утихают, набрасываются на самые уязвимые слои граждан – в первую очередь, на пенсионеров, которые в возрастом теряют бдительность и начинают доверять негодяям, не говоря уже о том, что те только своим видом могут пожилых людей запугивать.

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