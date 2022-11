Артемис 1 (по-русски мы привыкли к традиционному написанию этого имени, как Артемида) успешно стратовал с флоридского космодрома Кеннеди 16 ноября 2022 года. Главной целью перового полёта является проверка систем корабля, которые затем будут использованы в дальнейших полётах, задачей которых станет возвращение человека на Луну.

Программа была разработана уже более десяти лет назад, и НАСА стало готовиться к её осуществлению с 2013 года. Первоначальные планы предусматривали запуск в 2017 году, но сложности в работе не позволили выполнить задуманное, и сроки были перенесены.

Беспилотный корабль Артемис 1 стала самой мощной космической ракетой, когда-либо покидавшей пределы земной атмосферы. Кроме этого выдающегося самого по себе рекорда и кроме первой реальной попытки вернуться на Луну после полувекового перерыва, наблюдатели отмечают ещё одну любопытную особенность – впервые в истории человечества руководителем центра управления полёта стала женщина – доктор Чарли Блэквел-Томпсон (Charlie Blackwell Thomspon), она заведует программой с 2016 года, хотя работает в НАСА с юных лет. Мадам Блеквел-Томпсон с улыбкой замечает, что в 1969 году, когда она была маленькой девочкой и следила за запуском и полётом Аполло 11, который доставил на Луну первых в истории людей, среди 450 сотрудников центра работала одна-единственная женщина-инженер. Сегодня же примерно треть инженеров и программистов, обеспечивающих нынешний полёт Артемис-1 – женщины (неспроста, ой, неспроста корабль носит имя Артемида – явно мы присутствуем при заговоре женщин! Но мы не против.)

Остаётся только поздравить НАСА с началом новой эпохи в исследовании Космоса и, в первую очередь, нашего естественного спутника, самой близкой к Земле планеты. Будем надеяться, что полёт будет успешным и далеко не последним в ходе выполнения программы.

Короткое видео от НАСА, запуск Артемис-1:

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022