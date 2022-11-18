Недвижимость: Новая политика CREA выносится на голосование

Сообщество недвижимости Канады быстро отреагировало на предложенную CREA политику, ограничивающую использование “эксклюзивных объявлений”.

Сообщество недвижимости Канады быстро отреагировало на предложенную CREA политику, ограничивающую использование “эксклюзивных объявлений”. Будет ли оно введено в действие, теперь зависит от членов ассоциации. После цунами комментариев, представитель CREA заявил, что правление решило поставить на голосование предлагаемую политику сотрудничества с риэлторами.

Политика, которая должна была вступить в силу в следующем году, требовала бы, чтобы риэлторы размещали свои объявления на своих местных MLS в течение трех дней после публичного маркетинга. CREA говорит, что новая политика направлена на укрепление сотрудничества между риэлторами. За последние недели было несколько вопросов, более спорных среди инсайдеров отрасли. Риэлторы Джастин Гавр и Барри Лебоу высказали свою позицию, написав колонки мнений для журнала Real Estate.

“Многие покупатели упустили недвижимость, которая продавалась вне рынка, и это разочаровывающее сообщение было явно получено от общественности за последние пару лет”, – написал Гавр. Лебоу поделился ответами, которые он получил от сообщества: “Это решать продавцам, и они могут подписаться на эксклюзив через MLS по множеству причин, что является их прерогативой. Никто не должен ограничивать право продавца быть менее открытым и лучше контролировать свою ситуацию”.

В октябрьском интервью журналу Real Estate Клифф Стивенсон, бывший председатель CREA, сказал: “Когда кто-то говорит “скоро будет”, они имеют в виду, что это скоро произойдет в системе MLS, это скоро произойдет в Realtor.ca .” “Мы рассматривали это как проблему, и мы видели необходимость для нас возобновить сотрудничество в нашей отрасли”.

Предлагаемая политика вызвала сильные мнения среди канадских риэлторов. Более 150 комментариев было оставлено к соответствующим статьям на веб-сайте REM. “Еще одно глупое правило, которое не имеет законной силы”, – пишет Джейсон Бэмлетт. “CREA следует пересмотреть свое отношение к законным инструкциям клиента. ”Кодекс” уже рассматривает эту ситуацию”. Риэлторы могут иметь возможность проголосовать за политику через свои местные советы и ассоциации; затем делегаты проголосуют от имени членов на следующем ежегодном общем собрании (AGM), запланированном на апрель 2023 года.

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