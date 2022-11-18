Жители Канады раскритиковали Трюдо после того, как его отчитал Си Цзиньпин

Премьер Канады Джастин Трюдо испортил имидж страны на международной арене, после того как его отчитал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20, заявили 17 ноября зрители телеканала CBC в комментарии к записи «Председатель КНР Си Цзиньпин обвиняет Трюдо в „утечке“ деталей разговора в СМИ».
Пользователь Barbel Jaeger выразил грусть по поводу того, что «Джастин Трюдо никогда не кажется важным на международной арене».
«Трюдо ушел и искал место, где можно было бы спрятаться и остаться в темноте до конца конференции. Вы можете ясно видеть это в конце видео. Бедный парень», — пишет Ijo Ok.
И добавил: «Свобода слова — это одно. Другое дело — проявлять осторожность при обсуждении соглашений. Как премьер-министр вы должны знать разницу. Вы должны знать, что говорить, а чего не говорить публике».
John Murphy сказал, что Трюдо «ужасен в международных отношениях». По его мнению, премьеру следовало бы «держаться подальше от Си», но он вместо этого попал в неловкую ситуацию.
По словам paul zima, Трюдо потерял доверие, поэтому «никто больше не утруждает себя тем, чтобы слушать его» А второй проблемой он назвал то, что сам политик этого не понимает.
«И это наш премьер-министр?» — вопросил Andre Longstock.
Напомним, ранее в СМИ появилась видеозапись с саммита на Бали, где Си Цзиньпин обвинил Трюдо в разглашении их личного диалога журналистам.