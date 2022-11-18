Глава Пентагона отправится в деловое турне в Канаду и Юго-Восточную Азию

Деловую поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу совершит министр обороны США Ллойд Остин, заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх

Деловую поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу совершит министр обороны США Ллойд Остин, заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх 17 ноября на брифинге.

«Завтра, в пятницу, 19 ноября, министр отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу», — отметила Сингх.

Официальный представитель ведомства пояснила, что в Канаде Остин проведет переговоры со своей канадской коллегой Анитой Ананд, чтобы обсудить «важность стратегических инвестиций в военный потенциал» двух стран, а также примет участие в форуме по международной безопасности в Галифаксе.

Далее, по словам Сингх, глава Пентагона направится в Индонезию, где обсудит взаимоотношения в сфере обороны «с представителями вооруженных сил и правительства высокого ранга».

После министр посетит совещание министров обороны государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно с государствами-партнерами по диалогу — Россией, Китайской Народной Республикой, Австралией, Новой Зеландией, Индией, Южной Кореей и Японией от США, указала она.