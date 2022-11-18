Знаменитая француженка встала на защиту оленей Лонгёя! Сильное подспорье защитников поголовья

Сама Бриджит Бардо, самая известная защитница животных в мире, и одна из самых знаменитых французских актрис, встала грудью на защиту оленей.

Итак, проблема оленей в городе Лонгёй вышла на мировой уровень! Из вопроса местного значения (хотя и важного как для жителей города, так и для всех любителей животного мира) тема перешла границы не только Большого Монреаля и не только Квебека.

Бриджит Бардо (надеемся, не надо пояснять, о ком идёт речь?, а молодёжь пусть в гугле поищет, если с киноискусством не знакомы) выступила с открытым письмом в защиту оленей. Она обвинила городские власти в безжалостном отношении к животным, в готовящейся расправе и в истреблении беззащитных оленей при помощи арбалетов.

Обвинения, несомненно, логичны (эмоциональные выражения тоже понятны). Бриджит Бардо уже многие годы активно защищает животных, она известна не только своей позицией и серьёзной материальной поддержкой ассоциаций, занимающихся охраной природы. Несмотря на почтенный возраст (Бриджит родилась в 1934 году, да простит великая актриса нас за то, что указали возраст), она ходит на митинги, она ездит на конференции, она принимает участие в заседаниях министерств и международных организаций, подписывает петиции и заявления.

И как только она узнала об оленьей проблеме в Лонгёе (ничего удивительного в том, что до Франции информация о маленьком городском парке доходила годы), она отважно подкючилась к кампании. И теперь обращение Бриджит тиражируется во всем мире.

Напомним, что проблема с оленями в парке Michel-Chartrand возникла далеко не сегодня. В этом относительно небольшом парке проживают сегодня 108 оленей, тогда как, по мнению биологов, максимальное количество этих животных на такой площади – не более десяти особей. Что делать с излишком, никто не представляет себе. Предыдущая мэр города потерпела поражение на выборах после того, как высказалась прямо и без обиняков – “забить их!”

Это было три года назад, но с тех пор ситуация не изменилась, разве что на тот момент оленей было всего около полусотни. Нынешняя администрация рассматривала предложения переселить оленей в дикие леса. Оно было отвергнуто – дело не только в огромной стоимости ловли и перевозки животных, но и в том, что все они на новом месте тут же станут жертвами местных хищников, да и местные олени их будут изгонять. Город предложил разрешить охоту с арбалетами, считая, что охотники, получив соответствующую лицензию, смогут сократить поголовье в 10 раз, доведя число оленей до оптимального. Были и другие предложения (стерелизация, отлов молодняка). Ни одно из них не было сочтено удоволетворительным.

4 октября этого года, Верховный суд Квебека отказался удовлетворить иск Общества защиты животных от насилия, и запретить городу организацию охоты с арбалетами. Но зоозащитники подали апелляцию, дело будет рассмотрено вновь 25 ноября. И с поддержкой такой тяжёлой артиллерии, как Бриджит Бардо, у защитников оленей появились серьёзные шансы на победу.

Для тех, кто не следил за эпопеей, поясним, что в лесном парке Лонгёя несколько лет назад жили около десятка оленей, что было идеальным для баланса природы. Но их число стало резко возрастать. В отсутствии хищников (а речь всё же о лесном парке, но находящемся в городской среде, где волков, росомах и прочих любителей полакомиться олениной всё же нет), олени расплодились без ограничений. Из-за этого резко сократилось разнообразие растений (олени активно поедают несколько видов их, а другие растения занимают место сьеденных видов). Ситуация привела к исчезновению целого ряда мелких животных, которые обитали в зарослях. Улетели птицы, которые гнездились в определенных видах растений, расплодились грызуны, которые совершают набеги на окрестные кварталы. То есть, присутствие количества оленей в десять раз превышающего оптимательное число, резко нарушило экологический баланс природы. Но вот что делать, как проблему решить, до сих пор непонятно.

Заметим, что Бриджит Бардо не впервые обратила свои взоры на Канаду – полвека назад она активно выступала в защиту тюленей и моржей, которых забивали охотники. И поддержка со стороны Бардо оказала значительное влияние на запрет охоты на мальков.

Чем кончится эпопея с оленями Лонгёя, предсказать мы не берёмся. Пока никаких вариантов, которые устроили бы всех, нет. Одни зоозащитники требуют не допустить расправы, другие зоозащитники требуют не допустить гибели леса из-за огромного количества оленей, олени равнодушно поедают насаждения и вертят симпатичными попами, посмеиваясь над угрозами обрушить на них всю мощь охотников. Но что-то делать надо, конечно.

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