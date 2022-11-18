Нашествие вандалов, ненавидящих культуру и культурное наследие, стало реальностью. Квебекские музейные учреждения готовятся

Открытое письмо директоров квебекских музеев и меры по усилению охраны произведений искусства?

Европа стонет под игом невежественных варваров, нападающих на историческое наследие человечества – подонки, ненавидящие культуру, пытаются залить супом или томатной пастой картины, заливают краской скульптуры, приклеивают себя к музейным стенам, пытаются отвратить людей от посещения картинных галерей, открыто нарушают законы (что не мешает этим хитрецам апеллировать к Закону, если их хоть пальцем тронешь). Проказа добралась и до Канады, где эти невежды напали на художественную галерею в Ванкувере, залив картину кленовым сиропом (Канада, всё же, так что в ход пошёл именно кленовый сироп).

Акты вопиющего вандализма со стороны этих самвлюблённых нарцисистов всё ширятся, и пока Закон не позволяет отправлять их за решётку годика на три, с возмещением понесённого ущерба, хамы будут продолжать свои атаки.

Посему музеи во всём мире, не дожидаясь нападения, готовятся к встрече с этими доморощенными “борцами за лучшее будущее”. Хотя подготовка стоит денег и, в конце концов, опять же, расходы ложатся на государственные бюджеты, а не на виновников разгула нежевества.

Квебекские музеи обратились к муниципальным и провинциальным властям с просьбой об увеличении бюджета именно на усиление мер безопасности – найм новых сотрудников, установка новых систем слежения, пересмотр действующих положений охраны и внедрение новых элементов.

Директора 92 музейных организаций провинции (из них около тридцати монреальских) подписали открытое письмо, разоблачая “нападения на шедевры искусства”. В письме руководители музеев обращаются и к “активистам”, пытаясь донести до тех мыль о том, что произведения искусства легко повредить, они зачастую хрупки, а если речь о картинах, то их легко испортить, несмотря на покрытие стеклом. Но есть очень большие сомнения, что до “активистов” здравые мысли донести удастся – если бы это было возможным, то они не бы гадили всюду, до куда дотягиваются их когти.

Квебек, в принципе, готов к нашествию варваров, ненавидящих культуру. Готов или лихорадочно готовится. А вот будут ли приняты законы, которые позволят положить конец разгулу вандалов, это большой вопрос.

В заключение, хронология основных недавних событий (далеко не полное перечисление фактов):

30 мая 2022 года: Мерзавец, называющий себя “борцом за спасение планеты”, бросает торт в картину Джоконда в Лувре. Этот акт вандализма стал первым в череде нападений.

14 октября 2022: Две придурочные девицы заляпывают томатным супом картину Ван Гога “Подсолнухи” в Национальной Галерее Лондона. Затем идиоты нападают на другие музеи и галереи в разных странах.

12 ноября 2022: Впервые современные варвары нападают на картину в Северной Америке. В Ванкувере две отвратительные особы заливают кленовым сиропом картину канадской художницы Эмили Карр в Музее изящных искусст Ванкувера.

К сожалению, опыт показывает, что подлецов, невежд и идиотов хватает повсюду, включая Квебек. Поэтому музеи и вынуждены принимать меры по обороне.

Личное мнение: Эти альтернативные гении приклеивают себя к картинам и к стенкам, дабы их не смогли оттащить. Думается, не надо их отклеивать. Аккуратно убрать картину, чтоб не пострадала (приклеены же наши “активисты” к стенке), и оставить героев-борцов в одиночестве. Свет выключить, расходы на уборку пола после двух-трёх дней пребывания сопротивленцев на месте, возложить на их же. Фотографии их после этих двух-трёх дней выставить на всеобщий обзор. Интересное зрелище было бы, верно?