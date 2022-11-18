Бесплатное кино для детей в Cineplex Canada в эту субботу

Главное не проспать!

Сеть кинотеатров Cineplex Canada объявила, что в субботу, 19 ноября, по всей стране состоится “День сообщества”. В этот день будет бесплатно транслироваться детские фильмы, а закуски будут стоить сущие копейки.

Кинотеатры будут открыты в 9:00 по местному времени, а показы начнутся в 9:30, 9:45, 10 и 10:15, в зависимости от фильма, с местами в порядке живой очереди.

Вы сможете посмотреть “Лапы ярости: Легенда о Хэнк”, “Ежик Соник 2”, “Затерянный город” и “Губка Боб: Губка в бегах”. Фильмы будут демонстрироваться на английском и Французский.

Также гости смогут купить попкорн, безалкогольные напитки и конфеты, всего за 2,50 доллара. При этом 1 доллар с каждой покупки будет пожертвован BGC Canada, ранее называвшейся Boys & Girls Clubs of Canada.

BGC Canada является некоммерческой и крупнейшей организацией, поддерживающей детей и молодежь. Она предоставляет программы и услуги более чем 200 000 молодых людей.

Цель 10-го ежегодного мероприятия – собрать деньги для BGC Canada, чтобы помочь ей предоставлять услуги и программы для канадской молодежи.