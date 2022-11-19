Рождественские рынки на территории Монреаля и в окрестностях города – спешим покупать подарки!

Где можно купить оригинальные подарки к рождеству. Рождественские рынки, на которых продаются изделия мастеров и много-много интересного.

Рождественские и новогодние праздники уже виднеются на горизонте. И после пандемийных карантинов, наконец-то, мы можем погулять по традиционным рождественским рынкам, на которых можно (и нужно!) найти необычные подарки, работы местных ремесленников, портних, вышивальщиц, техников, художников, других мастеров… Говорить о пользе и интересе рождественских рынков как-то даже неудобно. Ниже приводим список, который составлен на основе нескольких предложений, опубликованных в разных источниках. Если мы пропустили что-то, не стесняйтесь добавить известные вам рынки:

Рождественская деревня на рынке Атвотер (Village de Noël du Marché Atwater) : открыт с 24 ноября по субботам и воскресеньям. Работы ремесленников и художников со всей провинции, продажа домашнего вина, сладостей домашнего изготовления и многое другое. Разумеется, и продажа ёлок. Концерты и музыка сопровождают процесс покупок. От метро Lionel-Groulx пешком. Автостоянка рядом довольно большая.

открыт с 24 ноября по субботам и воскресеньям. Работы ремесленников и художников со всей провинции, продажа домашнего вина, сладостей домашнего изготовления и многое другое. Разумеется, и продажа ёлок. Концерты и музыка сопровождают процесс покупок. От метро Lionel-Groulx пешком. Автостоянка рядом довольно большая. Большой рождественский рынок в Квартале Спектаклей (Grand Marché de Noël au Quartier des Spectacles) : В самом центре Монреаля, вблизи станции Place-des-Arts. Десятки киосков местных умельцев, сладости, пирожные, поделки и прочее. Как всегда, какао (горячий шоколад) домашнего произвеодства и вкуснейшие домашние пирожки. C 19 ноября по 31 декабря (заметьте, после Рождества, но перед Новым годом тоже работает).

В самом центре Монреаля, вблизи станции Place-des-Arts. Десятки киосков местных умельцев, сладости, пирожные, поделки и прочее. Как всегда, какао (горячий шоколад) домашнего произвеодства и вкуснейшие домашние пирожки. C 19 ноября по 31 декабря (заметьте, после Рождества, но перед Новым годом тоже работает). Рождественский Блошиный рынок (Puces Pop – Éditions des Fêtes) в здании церкви Saint-Denis на плато Мон-Руаяль: Два предрождественских конца недели. Десятки квебекских умельцев предлагают свои работы.

Два предрождественских конца недели. Десятки квебекских умельцев предлагают свои работы. Праздничный рынок Этси в Водрёй-Дорион (Marché des Fêtes Etsy Vaudreuil-Dorion): В Пинкуре (Pincourt), Faubourg de l’Île. Около семидесяти киосков мастеров.

В Пинкуре (Pincourt), Faubourg de l’Île. Около семидесяти киосков мастеров. Рождественский рынок в Ассомпсьоне (город L’Assomption, пригород Монреаля): С 25 ноября по 23 декабря. Подарки, работы мастеров, продукты к столу, включая сладости, маринады и прочее, от сотен продавцов. Концерты сопровождают процесс.

С 25 ноября по 23 декабря. Подарки, работы мастеров, продукты к столу, включая сладости, маринады и прочее, от сотен продавцов. Концерты сопровождают процесс. Традиционный Рождественский рынок Лонгёя (Marché de Noël de Longueuil): Много оригинальных подарков, которые не найти в других местах. И продукты к празднику. Адрес: 340, rue Saint-Charles Ouest, Vieux-Longueuil.

Много оригинальных подарков, которые не найти в других местах. И продукты к празднику. Адрес: 340, rue Saint-Charles Ouest, Vieux-Longueuil. Рождественский рынок в Шербруке (Marché de Noël de Sherbrooke): Речь об одном торжественном дне. Рынок мастеров работает 12 декабря в соборе Saint-Michel, 188 rue Marguerite и вокруг него.

Речь об одном торжественном дне. Рынок мастеров работает 12 декабря в соборе Saint-Michel, 188 rue Marguerite и вокруг него. Рождественский рынок в Жольет (Marché de Noël de Joliette): С 26 ноября по 23 декабря. Кроме киосков местных умельцев, угощения и ароматов, для детей устроен каток. Адрес: 445 rue Notre-Dame, Joliette.

С 26 ноября по 23 декабря. Кроме киосков местных умельцев, угощения и ароматов, для детей устроен каток. Адрес: 445 rue Notre-Dame, Joliette. Праздничный рынок мастеров Монреаля (Marché des Fêtes du Collectif Créatif Montréal): 26-27 ноября, 3 и 4 декабря. Адрес: 2600rue William-Tremblay. Два конца недели, участвуют 80 ремесленников, художников и других умельцев. Единственные в своём роде подарки.

Наконец, заметим, что в городе Квебек (уже не так уж близко от Монреаля) вновь работает Немецкий Рождественский рынок (Marché de Noël Allemand de Québec), в котором принимают участие и умельцы из Европы, около сотни киосков. Рынок открывается 24 ноября и продлится до 23 декабря.