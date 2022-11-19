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Общество Животные В США упал самолет, перевозивший полсотни собак
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В США упал самолет, перевозивший полсотни собак

Olga Fedak Ноя 18, 2022 Животные, Новости Америки, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 46 Просмотров

А в аэропорту Монреаля столкнулись два самолёта.

Экипажу, перевозимшему собак из Нового Орлеана в приюты штата Висконсин, пришлось экстренно сажать самолёт на поле для гольфа.

Во время посадки у лайнера оторвало крылья. Самолёт врезался в дерево и затем остановился на поле. Сотрудники гольф-клуба мгновенно бросились на помощь. Они помогли выбраться пилотам из обреченного судна, а затем начали доставать переноски с собаками.

Но самое главное, что все 53 барбоса и члены экипажа остались живы. Тем не менее, трое человек и несколько собак получили “лёгкие травмы”.

Причины аварии выясняются.

Известно, что это был один из многих рейсов Общества защиты животных США (HAWS). Сразу же после аварии орнанизация запустила сбор средств, чтобы „помочь покрыть непредвиденные медицинские и другие расходы“.

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