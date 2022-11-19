Арендуемые коттеджи – новое эльдорадо для мелких инвесторов в недвижимость

Курортные места подвергаются нападению со стороны мелких инвесторов в недвижимость, которые находят в природе лучшую отдачу, чем в окрестностях мегаполиса.

Курортные места подвергаются нападению со стороны мелких инвесторов в недвижимость, которые находят в природе лучшую отдачу, чем в окрестностях мегаполиса. На этих инвесторов нацелены застройщики, которые продают уже не столько мечту о мирной жизни на берегу реки или озера, сколько обещание зарабатывать деньги, получая прибыль и от своего коттеджа.

« Люди, разбирающиеся в этой отрасли, хотят участвовать»,-отмечает Мэтью Кальпакис, партнер Rëzerve, менеджера по размещению туристов, который привлек клиентов из Монреаля в возрасте от 30 до 50 лет для недвижимости Charlevoix в Бэ-Сен-Поль. Две трети земли было куплено для строительства коттеджей, сдаваемых в аренду. И это произошло в разгар пандемии : с 2020 года было продано 120 участков, в то время как за шесть лет до COVID только 40 участков нашли покупателя. Застройщик собирается предложить еще 20 участков земли, цены на которые будут варьироваться от 200 000 до 400 000 долларов.

Покупка триплекса в Монреале стоит от 1 миллиона долларов и выше при среднем годовом доходе около 55 000 долларов, который часто компенсируется стоимостью ремонта. Арендуемый почти новый коттедж (с 2-3 спальнями) по-прежнему можно купить дешевле и приносить доход от 60 000 до 70 000 долларов.

« Это намного меньше головной боли, потому что ты передаешь управление компании на месте, ты не собираешь арендную плату, тебе платят авансом, и ты можешь наслаждаться этим, когда захочешь, во время своего отпуска», – подчеркивает г-н Кальпакис.

В муниципалитете оползней количество разрешений на строительство новых туристических резиденций более чем удвоилось в 2020-2021 годах по сравнению с двумя годами до пандемии. В Петит-Ривьер-Сен-Франсуа, на окраине массива Шарлевуа, только за 2021 год было построено 70 туристических резиденций, что в девять раз больше, чем в 2019 году, до пандемии. « Это жилые дома с высокой стоимостью, поэтому для нас это очень интересный налоговый доход»,-радуется мэр Жан-Ги Бушар. Все курортные зоны затронуты этим явлением, особенно Шарлевуа и Мон-Тремблан,говорят нам в среде.

В частном клубе Каната Тремблант, поместье площадью 3000 акров с двумя озерами и тропами, за три этапа застройки было продано 140 участков земли, и это продолжается, несмотря на высокие процентные ставки и растущие затраты на строительство. Покупателями обычно являются жители Квебека и Онтарио. Некоторые приобретают более одного участка земли, и им предоставляется скидка 20%. На веб-сайте рекламируется, что инвестирование в Лаврентии-это « выигрышная и окупаемая формула».

« Девяносто процентов людей, которые покупают здесь, строят и сдают коттеджи в аренду. У нас вообще нет спада, потому что многие города в Лаврентии отказываются от краткосрочной аренды из-за жалоб», – сообщает Элизабет Вандерховен, менеджер по развитию в Kanata.

В Лаврентийских горах есть и другие масштабные застройки, которые предусматривают строительство до 500 коттеджей. В других частях региона застройщик Энтони Гибо строит различные проекты на общую сумму 500 сдаваемых в аренду коттеджей. И мы могли бы расширить список. Работая в сфере аренды шале в течение последних десяти лет, он только что запустил бесплатную транзакционную платформу для владельцев и приобрел веб-сайт Québec.аренда шале, в дополнение к владению 10 арендуемыми шале. По его данным, за период COVID цены на ночлег в коттеджах с тремя спальнями и менее выросли на 27%. « В 2022 году, даже если люди смогут путешествовать в другие места, снижения спроса не наблюдалось. У нас такой же объем, как и в 2021 году»,-говорит он. Особое внимание уделяется креативным помещениям, таким как дома на воде или на деревьях, отмечает г-н Хамель.

Такая популярность арендуемых коттеджей стимулирует строительство, что неизбежно влияет на ландшафт и образ жизни. В Шарлевуа вызывает беспокойство интенсивное развитие горнолыжного курорта Ле Массиф, а также потенциальное появление проекта Geolagon с его 300 сдающимися в аренду двухместными шале.

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